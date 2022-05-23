全民快篩陽=確診！「視訊看診、口服藥怎吃」懶人包　這App超好用

▲醫師視訊診療。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心22日宣布，「快篩陽視同確診」本周起全民適用。對此，重症專科醫師黃軒今天（23日）表示，很快會開放全民只要快篩陽性，經醫師診療評估後，符合資格才能使用口服抗病毒藥物治療。他提醒視訊看診要準備好哪些事項，還有抗病毒藥物輝瑞帕克斯洛維德（Paxlovid）、默沙東莫納皮拉韋（Molnupiravir）如何吃；另外， 登入「健保快易通」App，就能知道最近使用什麼藥物。

►快篩陽視訊看診注意事項：

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1、快篩陽性證明有日期、有名字。

2、一定要先會電子設備怎麼操作，尤其老人家，一定協助他們架好一切，醫生才能順利視訊會診。

3、不要給老人一個人和醫生對話。我們知道視訊偶會出現通話不順，有些詞字會跳過沒有聽到，再加上老人聽力不好，這樣説了一大堆，他可能不知道醫生說什麼？只知有拿到藥就可以了，家屬最好陪老人一起視訊會診。

4、最好也準備好過去的藥物名單，或藥袋上有顯示藥物的名字，千萬不要把五顏六色的藥丸直接放視訊上，醫生、藥師不見得馬上看就知道什麼藥（每種藥物都會有各自不同的顏色，即使成分是一樣的），這樣可能會用太久時間在會診上。

準備好你日常的中藥、西藥的藥物名單，這樣看診時間會縮短很多喔！如果沒有或不知道藥物，不要擔心，登入病人的「健保快易通」App中，找到「就醫總覽」內，都會找到的病人最近用了什麼藥物，馬上一目了然！

►如何吃抗病毒藥物：



帕克斯洛維德：每次服用2錠Nirmatrelvir（150mg錠劑）與1錠Ritonavir（100mg錠劑），每日2次，共服用5天。

▼帕克斯洛維德。（圖／路透）



莫納皮拉韋：每12小時服用一次，一次4顆膠囊，持續5天。（你看看，叫老人一個人聽，如何服用？可能會迷糊了，萬一吃錯了，恐會影響健康惡化。）

▼莫納皮拉韋。（圖／路透）



►了解抗病毒藥物副作用，才不會恐慌，以為病情加劇了：

帕克斯洛維德：可能的副作用包括改變、破壞味覺、腹瀉、血壓升高、肌肉痠痛等。其中「味覺改變」，宛如COVID19之前的症狀一樣，輝瑞藥廠自己在做臨床研究發現，有部分受試者吃了帕克斯洛維德，味覺會改變，這些改變包括服藥後，可能嘴內會有金屬味、肥皂味、塑膠味、甚至美食味會喪失，嚐不出食物味道，久久不散，甚至有人因此中斷療程，或食欲不振。

莫納皮拉韋：大部分是以腸胃症狀為主，例如腹瀉、噁心、嘔吐，這些對老人而言，吃不下、缺乏營養吸收，在病毒肆虐時，是非常危險的。

▼黃軒分享快篩陽性視訊看診注意事項。（圖／記者林悅翻攝）

►抗病毒藥物的副作用如何處置？

抗病毒藥物治療期間，很多副作用的症狀，也許會跟感染COVID19病毒很像，一些副作用症狀，只要告知醫生，上述很多不適，可以一些藥物解決症頭的不舒服，例如：

1、 肌肉痠痛，可吃鎮熱解痛的藥。

2、 腹瀉，就用止瀉劑和胃腸藥。上述一些藥物最好和醫生討論後，才能安心使用。

3、 味覺改變，但唯有味覺改變是沒有什麼藥物可輔助治療，一些生活習慣的改變，也許可以幫助緩解味覺改變，例如可多漱口、刷牙，保持口腔清爽，喝一些檸檬汁，吃有酸味的食物、醋或糖果增加唾液分泌，同時可以蓋住口腔異味，但這些仍是先要問一下你的醫師、藥師，你日常生活的用藥有沒有得避免有酸的檸檬或葡萄柚，才能安全！切記！

黃軒提醒，抗病毒藥物要不要使用，是醫生專業判斷，不是你個人想要就會有，我們尊重專業，守護我們的生命，祝福大家一起度過難關。

►本文獲得黃軒醫師授權。



▼現行未滿65歲口服抗病毒藥物適用條件。（圖／指揮中心提供）