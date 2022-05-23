　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全民快篩陽=確診！「視訊看診、口服藥怎吃」懶人包　這App超好用

▲▼亞東醫院啟動主動給藥專案 一般外科張盈仁醫師視訊診療。（圖／記者呂佳賢攝）

▲醫師視訊診療。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心22日宣布，「快篩陽視同確診」本周起全民適用。對此，重症專科醫師黃軒今天（23日）表示，很快會開放全民只要快篩陽性，經醫師診療評估後，符合資格才能使用口服抗病毒藥物治療。他提醒視訊看診要準備好哪些事項，還有抗病毒藥物輝瑞帕克斯洛維德（Paxlovid）、默沙東莫納皮拉韋（Molnupiravir）如何吃；另外， 登入「健保快易通」App，就能知道最近使用什麼藥物。

►快篩陽視訊看診注意事項：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、快篩陽性證明有日期、有名字。

2、一定要先會電子設備怎麼操作，尤其老人家，一定協助他們架好一切，醫生才能順利視訊會診。

3、不要給老人一個人和醫生對話。我們知道視訊偶會出現通話不順，有些詞字會跳過沒有聽到，再加上老人聽力不好，這樣説了一大堆，他可能不知道醫生說什麼？只知有拿到藥就可以了，家屬最好陪老人一起視訊會診。

4、最好也準備好過去的藥物名單，或藥袋上有顯示藥物的名字，千萬不要把五顏六色的藥丸直接放視訊上，醫生、藥師不見得馬上看就知道什麼藥（每種藥物都會有各自不同的顏色，即使成分是一樣的），這樣可能會用太久時間在會診上。

準備好你日常的中藥、西藥的藥物名單，這樣看診時間會縮短很多喔！如果沒有或不知道藥物，不要擔心，登入病人的「健保快易通」App中，找到「就醫總覽」內，都會找到的病人最近用了什麼藥物，馬上一目了然！

►如何吃抗病毒藥物：

帕克斯洛維德：每次服用2錠Nirmatrelvir（150mg錠劑）與1錠Ritonavir（100mg錠劑），每日2次，共服用5天。

▼帕克斯洛維德。（圖／路透）

▲▼輝瑞口服藥（Paxlovid）。（圖／路透）

莫納皮拉韋：每12小時服用一次，一次4顆膠囊，持續5天。（你看看，叫老人一個人聽，如何服用？可能會迷糊了，萬一吃錯了，恐會影響健康惡化。）

▼莫納皮拉韋。（圖／路透）

▲▼美國藥廠默沙東集團研發的抗病毒口服藥Molnupiravir。（圖／路透）

►了解抗病毒藥物副作用，才不會恐慌，以為病情加劇了：

帕克斯洛維德：可能的副作用包括改變、破壞味覺、腹瀉、血壓升高、肌肉痠痛等。其中「味覺改變」，宛如COVID19之前的症狀一樣，輝瑞藥廠自己在做臨床研究發現，有部分受試者吃了帕克斯洛維德，味覺會改變，這些改變包括服藥後，可能嘴內會有金屬味、肥皂味、塑膠味、甚至美食味會喪失，嚐不出食物味道，久久不散，甚至有人因此中斷療程，或食欲不振。

莫納皮拉韋：大部分是以腸胃症狀為主，例如腹瀉、噁心、嘔吐，這些對老人而言，吃不下、缺乏營養吸收，在病毒肆虐時，是非常危險的。

▼黃軒分享快篩陽性視訊看診注意事項。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼快篩。（圖／記者林悅翻攝）

►抗病毒藥物的副作用如何處置？

抗病毒藥物治療期間，很多副作用的症狀，也許會跟感染COVID19病毒很像，一些副作用症狀，只要告知醫生，上述很多不適，可以一些藥物解決症頭的不舒服，例如：

1、 肌肉痠痛，可吃鎮熱解痛的藥。

2、 腹瀉，就用止瀉劑和胃腸藥。上述一些藥物最好和醫生討論後，才能安心使用。

3、 味覺改變，但唯有味覺改變是沒有什麼藥物可輔助治療，一些生活習慣的改變，也許可以幫助緩解味覺改變，例如可多漱口、刷牙，保持口腔清爽，喝一些檸檬汁，吃有酸味的食物、醋或糖果增加唾液分泌，同時可以蓋住口腔異味，但這些仍是先要問一下你的醫師、藥師，你日常生活的用藥有沒有得避免有酸的檸檬或葡萄柚，才能安全！切記！

黃軒提醒，抗病毒藥物要不要使用，是醫生專業判斷，不是你個人想要就會有，我們尊重專業，守護我們的生命，祝福大家一起度過難關。

►本文獲得黃軒醫師授權。

▼現行未滿65歲口服抗病毒藥物適用條件。（圖／指揮中心提供）

▲▼5/22公布現行未滿65歲口服抗病毒藥物適用條件。（圖／指揮中心提供）

►久坐不腰痠就靠它！美姿調整椅銷售超過300萬個，不買嗎？

ET快訊
1、2月發票「7張大獎沒人領」！　買麵包中千萬
號召群眾打爆衛生局！　廖老大改口道歉了
清冠一號在哪買？　全國診所庫存數量上網查得到
普丁被爆明年下台！俄羅斯政權將出大事　時間點曝光
日圓跌！他衝一波狂買「6千萬台幣」　2度交易金額曝
Jennie爆防彈少年團V「同車遊濟州島」！網PO目擊照片　
「微笑女神」出道最大尺度！　掀水手服裸空
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「全民適用快篩陽=確診」將上路！石崇良曝規劃方向：基層醫是要角

今午後「大雨熱區」出爐！明起梅雨連炸4天　這2區雨勢最猛

全民快篩陽=確診！「視訊看診、口服藥怎吃」懶人包　這App超好用

虎航5／25開賣冬季機票「單程最低798元」起！飛日韓套票也能買

考駕照注意！大型車「機械常識筆試題庫」7／1啟用　7語言都可看

快訊／快篩陽=確診「本週全民適用」　陳時中下午2點記者會說明

醫曝「放寬護病比」3大危險後果！PO一張照嘆：真要讓人力更少嗎

公私協力推動狗來富　中華民國保護動物協會助認養台南毛小孩

4歲確診女童走進急診「全身痙攣沒再醒來」　10天後猛爆性腦炎亡

白沙屯30年首燒王船　「五雲宮」源起百年前海漂船

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

北市雙載機車闖紅燈　遭客運猛撞1死1傷

大媽逛展不滿服務咆哮　怒甩工讀生巴掌後逃離

重考衝刺49天上台大牙醫　正妹曝7重點：睡飽很重要

潔西卡努力學中文..姐姐教學笑歪　冬瓜萌唸成「冬花」乾脆比手畫腳XD

「全民適用快篩陽=確診」將上路！石崇良曝規劃方向：基層醫是要角

今午後「大雨熱區」出爐！明起梅雨連炸4天　這2區雨勢最猛

全民快篩陽=確診！「視訊看診、口服藥怎吃」懶人包　這App超好用

虎航5／25開賣冬季機票「單程最低798元」起！飛日韓套票也能買

考駕照注意！大型車「機械常識筆試題庫」7／1啟用　7語言都可看

快訊／快篩陽=確診「本週全民適用」　陳時中下午2點記者會說明

醫曝「放寬護病比」3大危險後果！PO一張照嘆：真要讓人力更少嗎

公私協力推動狗來富　中華民國保護動物協會助認養台南毛小孩

4歲確診女童走進急診「全身痙攣沒再醒來」　10天後猛爆性腦炎亡

白沙屯30年首燒王船　「五雲宮」源起百年前海漂船

中嘉新聞網上架　設置「媒體識讀」專區善盡在地媒體責任

吃麥香雞驚見2條腿！他曬死青蛙沾美乃滋照酸：還送附餐謝囉

「全民適用快篩陽=確診」將上路！石崇良曝規劃方向：基層醫是要角

快訊／蔡英文「蓋牌」防疫資訊瞞雙北？　侯友宜：我一肩承擔新北

停課一週孩童沒人顧？　一表看懂家長可請哪些假

頭部「套衣架」不受控自轉　網紅實測嚇爛！奇異現象竟有科學依據

不只柯文哲！北市府1／3職員確診　應曉薇：陳時中作何感想？

不畏逆境！台東大溪國小智慧型投手謝鎮煒　獲總統教育獎

今午後「大雨熱區」出爐！明起梅雨連炸4天　這2區雨勢最猛

被發燒3歲女兒嘔吐噴到…父大鬧急診！護理師吞淚：反擊不了什麼

男失聯多年躺基隆拖吊場車內　通知姊取車...驚見弟成「木乃伊」

生活熱門新聞

3歲童染疫頭後仰　搶救60小時病逝

10歲重症童稱看到妖怪　發病5天不治

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

白沙屯媽祖猶豫「激烈轉圈」原因曝　香燈腳：慈悲

快訊／國3砂石車翻覆　這路段緊急封閉

台大電機畢業生致詞「感謝父母沒逼讀醫學系」　萬人朝聖大讚

門口擺親筆畫像　媽祖驚喜急剎

「感謝父母沒逼讀醫學系」　台大電機畢業生致詞萬人狂讚

「快篩陽=確診」本週起全民適用！專家透露「2大放寬關鍵」

4歲女痙攣沒再醒來　10天後猛爆性腦炎亡

快訊／陳時中：「快篩陽=確診」下週開放全民適用

《國際橋牌社》導演補刀Netflix　網看內文笑了

今晚雨擴全台！連5天防致災劇烈對流　溼答答到周末

更多熱門

相關新聞

不只柯文哲！北市府1／3職員確診

不只柯文哲！北市府1／3職員確診

台北市長柯文哲22日PCR陽性確診，台北市政府發言人陳智菡也同時批評，總統蔡英文於今年4月僅召集綠營首長開會，未邀請疫情已經升高的2名雙北首長，質疑蔡英文把重要防疫資訊「暗崁」。台北市議員應曉薇23日表示，台北市政府自4月1日至5月19日一共有4865名職員確診，遺憾中央沒有提高警覺，衛福部長陳時中作何感想？

孕婦確診被逼墮胎　老公驚人理由曝

孕婦確診被逼墮胎　老公驚人理由曝

醫曝「放寬護病比」3大危險後果

醫曝「放寬護病比」3大危險後果

花蓮今起快篩陽經診斷即確診　兒童打疫苗延後

花蓮今起快篩陽經診斷即確診　兒童打疫苗延後

4歲女痙攣沒再醒來　10天後猛爆性腦炎亡

4歲女痙攣沒再醒來　10天後猛爆性腦炎亡

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫黃軒快篩

讀者迴響

熱門新聞

失眠吞B群…他試1週驚呼：有差耶！她推3種人要晚上吃

25歲女偶像MV突宣布「我要拍AV」！　下海原因曝光

3歲童染疫頭後仰　搶救60小時病逝

快訊／Netflix嗆爆快篩「發聲道歉了」！

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

10歲重症童稱看到妖怪　發病5天不治

白癡公主「送7年經紀人離職」痛哭

他戲弄獅子慘被咬！　剩「白骨」一根指節消失了

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

李芷婷跟男友直播吵架　怒抖渣男史「單身就玩3P」

男星1歲兒「48小時反覆高燒」退不掉！崩潰衝急診

猴痘擴散13國　打天花疫苗能預防

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

這三上悠亞？　無P超近素顏曝光

營養師曝易引發胃食道逆流7 NG食物

更多

最夯影音

更多
黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉
工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面