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花蓮今起快篩陽經診斷即確診　兒童校園接種延後

▲▼花蓮縣長徐榛蔚指出，22日新增1096例確診。自5月23日起使用家用抗原快篩試劑檢測陽性後，經醫師診斷評估後即確診。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮22日新增1096例確診。自5月23日起使用家用抗原快篩試劑檢測陽性後，經醫師診斷評估後即確診。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣22日新增1096例新冠肺炎確診個案，徐榛蔚在記者會上表示，自5月23日開始花蓮鄉親使用家用抗原快篩試劑檢測陽性後，經醫師診斷評估後即確診，她呼籲鄉親務必按照流程，將快篩陽性檢測卡匣寫上姓名及檢測日期並備妥健保卡，由醫師遠距或視訊診療，以便後續領藥與治療。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚指出，22日新增1096例確診。自5月23日起使用家用抗原快篩試劑檢測陽性後，經醫師診斷評估後即確診。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣目前提供遠距及視訊診療共有九間醫院，包括花蓮慈濟醫院、門諾醫院、部立花蓮醫院、國軍花蓮總醫院、門諾醫院壽豐分院、台北榮民總醫院鳳林分院、玉里慈濟醫院、台北榮民總醫院玉里分院、部花豐濱原住民分院，以及63家醫療診所提供遠距診療服務，若有快篩陽性民眾可善加使用。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚指出，22日新增1096例確診。自5月23日起使用家用抗原快篩試劑檢測陽性後，經醫師診斷評估後即確診。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

預約視訊診療評估結果配合事項及PCR採檢時間表。

民眾與醫師對評估陽性結果若無共識，花蓮慈濟醫院與部立花蓮醫院在5月23日至5月29日有設立家用快篩陽性PCR採檢站，請民眾將陽性快篩試劑用夾鏈袋裝好，攜帶健保卡前往家用快篩陽性PCR採檢站進一步檢測。民眾如有咳嗽發燒等情形請先就近到住家附近門診看診，經醫師評估有需要採檢或到醫院，再轉介到醫院防疫（發燒）門診。詳細時間與地點將公告於縣府網站及縣府臉書上。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚指出，22日新增1096例確診。自5月23日起使用家用抗原快篩試劑檢測陽性後，經醫師診斷評估後即確診。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚提醒，居家照護與居家檢疫者有緊急就醫需求的鄉親以撥打119為原則，若有同住親友接送或自行前往，請攜帶健保卡並全程戴好口罩。非緊急就醫且無法自行前往的鄉親，可撥打衛生局醫療專線03-8230089，衛生局會協助派遣防疫計程車。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚指出，22日新增1096例確診。自5月23日起使用家用抗原快篩試劑檢測陽性後，經醫師診斷評估後即確診。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

尚有快篩試劑藥局。

衛生局長朱家祥提醒鄉親，由於家用快篩試劑的配額多寡與該地區藥局試劑銷售情形有關，呼籲符合購買資格的鄉親踴躍購買實名制快篩，亦可幫親屬朋友購買（需攜帶當事人健保卡）。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚指出，22日新增1096例確診。自5月23日起使用家用抗原快篩試劑檢測陽性後，經醫師診斷評估後即確診。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

針對校園暫停實體課程部份，教育處代理處長翁書敏說明，5月23日至5月27日高中以下學校（含幼兒園）暫停實體課程。原定實施「滿5歲至17歲學生施打兒童BNT疫苗校園集中接種」調整於5月30日至6月7日施打，曾確診的孩子3個月內則不建議接種疫苗。

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