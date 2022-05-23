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4歲確診女童走進急診「全身痙攣沒再醒來」　10天後猛爆性腦炎亡

記者黃翊婷／綜合報導

Omicron病毒株來勢洶洶，國內已有12例兒童重症，其中5例併發腦炎。三軍總醫院兒科部陳錫州主任表示，一名4歲確診女童原本還能自己走到醫院，卻在等藥時突然發生全身痙攣，緊急轉送至三軍總醫院搶救，但叫她已經沒有明顯反應，之後意識都未再清醒過來，住院10天仍因染疫引發急性猛爆性腦炎、多重器官衰竭，最終在20日病逝。

▲▼ 三軍總醫院，就醫，防疫實名制，門診掛號 。（圖／記者陳家豪攝）

▲4歲確診女童被送往三軍總醫院救治。圖為三軍總醫院外觀。（資料照／記者陳家豪攝）

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三軍總醫院兒科部陳錫州主任21日出席疾管署主辦的「兒童新冠肺炎併發急性腦炎之臨床處置與案例討論」，他在會議中提到，該名確診的4歲女童有接觸史，5月10日因為發燒到40度，在當天下午3點11分左右被送到住家附近的醫院急診，當時女童人是可以自己走到醫院去的，沒想到就在現場等候拿藥的時候，突然發生全身痙攣長達3分鐘，院方見狀，緊急安排女童轉院至三軍總醫院救治。

陳錫州表示，經了解，女童在被送往急診前3天就有出現發燒、流鼻水、昏睡等症狀，10日轉院之後，當晚6點多就呈現虛弱狀態，叫她都沒有明顯反應，晚間7點多出現呼吸改變狀況，並且反覆發作痙攣，1個小時內出現5次痙攣，期間意識都沒有清醒過來，過沒多久之後，她的瞳孔開始沒有反應，呈現比較放大的狀態，意識不清，體溫約40度左右，甚至一度陷入休克狀態。

陳錫州說，女童住院之後體溫沒有往上升，反而偏低，院方給予藥物治療，也進行血漿置換治療，最後女童還是因為感染新冠肺炎引發急性猛爆性腦炎、多重器官衰竭，經安寧共照，由家屬同意在20日撤管離世。

4歲確診女童染疫猛爆性腦炎亡。（圖／翻攝自YouTube／疾管署）

▲女童在等藥期間突然出現全身痙攣。（圖／翻攝自YouTube／疾管署）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞上週四（19日）也曾說明這名4歲確診女童的病況，他表示，該名女童病程進展快速，「發病當天就出現抽搐症狀」，隨後收治於加護病房治療，檢查發現肝臟、腎臟等多重器官都有異常情形，是今年第3例兒童重症併發腦炎個案。不過，關於這起案例的最新狀況，仍有待指揮中心統一對外說明。

由於兒童染疫併發腦炎有增加的趨勢，指揮中心提出兒童腦炎重症前驅8大症狀，提醒家長要特別留意，包括體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐和步態不穩等8等大症狀。

▼兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

▲▼5/22公佈兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

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