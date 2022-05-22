快訊／蔡英文打電話給醫師公會　新北傻眼：刻意割稻尾？

▲新北啟動居家照護，4月28日推動基層醫療合作。（圖／新北市政府提供）

記者徐政璿／台北報導

總統府發言人張惇涵今（22日）揭露，總統蔡英文已在19日親自致電協調新北醫師公會投入防疫工作。不過，新北市府新聞局長張愛晶今下午在疫情記者會上表示，新北市府早於4月28日啟動與基層、工會合作的居家照護計畫，「這究竟是行動慢半拍，還是刻意要割稻尾呢？」

民進黨今舉辦全國黨員代表與地方黨部主委選舉，身為民進黨主席的蔡英文上午10時至新北市永和區孫家祠堂投票，現場記者提問「總統，會考慮到新北市視察疫情嗎？侯友宜一直在喊話」，蔡英文並未正面回應，僅回答「發言人回答」。發言人張惇涵則表示，蔡英文已在19日親自致電協調新北醫師公會投入防疫工作。

對此，張愛晶表示，新北市府早在4月28日就獲得基層醫師大力支持，全面啟動第三階段居家照護計畫，已經上路都快1個月，現在才說要來打電話拜託基層，這究竟是行動慢半拍，還是刻意要割稻尾呢？相信民眾心中都有一把尺，呼籲苦民所苦，不要劃錯重點。

侯友宜4月27日特地邀請耕莘醫院林恆毅院長、汐止國泰醫院李興中院長、恩主公醫院陳昌明副院長及新北市醫師公會理事長顏鴻順、名譽理事長周慶明、副理事長張甫軒、秘書長陳偉鵬等一同開會。

侯友宜並於4月28日在記者會上宣布，轄區內800多家社區醫療診所將陸續加入居家照護計畫，提供輕症患者更好的照護。

侯友宜表示，新北「居家照護計畫」由7家責任醫院（亞東醫院、淡水馬偕、台北慈濟、雙和醫院、新北聯醫、土城醫院、輔大醫院）做為29個行政區居家照護的責任醫院，讓輕症、無症狀者在宅照護，把醫療量能保留給中、重症患者。