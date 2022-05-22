　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蔡英文打電話給醫師公會　新北傻眼：刻意割稻尾？

▲▼0428新北疫情，新北居家照護，基層醫療合作。（圖／新北市政府提供）

▲新北啟動居家照護，4月28日推動基層醫療合作。（圖／新北市政府提供）

記者徐政璿／台北報導

總統府發言人張惇涵今（22日）揭露，總統蔡英文已在19日親自致電協調新北醫師公會投入防疫工作。不過，新北市府新聞局長張愛晶今下午在疫情記者會上表示，新北市府早於4月28日啟動與基層、工會合作的居家照護計畫，「這究竟是行動慢半拍，還是刻意要割稻尾呢？」

民進黨今舉辦全國黨員代表與地方黨部主委選舉，身為民進黨主席的蔡英文上午10時至新北市永和區孫家祠堂投票，現場記者提問「總統，會考慮到新北市視察疫情嗎？侯友宜一直在喊話」，蔡英文並未正面回應，僅回答「發言人回答」。發言人張惇涵則表示，蔡英文已在19日親自致電協調新北醫師公會投入防疫工作。

對此，張愛晶表示，新北市府早在4月28日就獲得基層醫師大力支持，全面啟動第三階段居家照護計畫，已經上路都快1個月，現在才說要來打電話拜託基層，這究竟是行動慢半拍，還是刻意要割稻尾呢？相信民眾心中都有一把尺，呼籲苦民所苦，不要劃錯重點。

侯友宜4月27日特地邀請耕莘醫院林恆毅院長、汐止國泰醫院李興中院長、恩主公醫院陳昌明副院長及新北市醫師公會理事長顏鴻順、名譽理事長周慶明、副理事長張甫軒、秘書長陳偉鵬等一同開會。

侯友宜並於4月28日在記者會上宣布，轄區內800多家社區醫療診所將陸續加入居家照護計畫，提供輕症患者更好的照護。

侯友宜表示，新北「居家照護計畫」由7家責任醫院（亞東醫院、淡水馬偕、台北慈濟、雙和醫院、新北聯醫、土城醫院、輔大醫院）做為29個行政區居家照護的責任醫院，讓輕症、無症狀者在宅照護，把醫療量能保留給中、重症患者。

►久坐不腰痠就靠它！美姿調整椅銷售超過300萬個，不買嗎？

ET快訊
確診勞保傷病給付申辦方式一次看！　5年內請領才有效
好友確診已過2週「他聚會沒邀」　曝1顧慮憂：該跟康復者吃飯嗎
楊小黎「吃Omicron全餐」咳到吐　8症狀爆發：沒想到這麼
戴資穎奪本季首冠！　再刷「超狂新紀錄」
妻子上班「穿太露」！夫氣炸率2友擄走她　直奔摩鐵
快訊／午後雷雨開炸！3縣市「大雨特報」防雷擊強陣風
「快篩陽＝確診」下周全民適用　一次搞懂防疫險理賠！
快訊／增53死！　今增7萬9441例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

衛生局稱柯文哲PCR「個資不得洩漏」　黃珊珊：有陳佩琪照顧沒問題

陽性通知收不到？快檢查電話是否填對　完成兩件事才能觸發電子居隔單

任內年年參加WHA被嗆「自我矮化」　馬英九回擊民進黨：誤國誤民

國民黨高雄市長人選難產！她曝至少要有一功能：別讓民進黨躺著選

中央「快篩陽＝確診」採逐步開放　侯友宜嘆實在搞不懂：趕快做卡實在

LIVE／北市槓上中央「別累垮醫院」　黃珊珊視察松機篩檢站

新北批蔡英文慢半拍　「總統還停留在去年6月那通電話？」

快訊／蔡英文打電話給醫師公會　新北傻眼：刻意割稻尾？

超前部署！侯友宜列5大防疫政策　「這些都是新北首創」

快訊／柯文哲快篩陽　侯友宜暖喊：一起並肩作戰

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」 宣布將退休：解封後就回台

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

柴柴用標準台語問候早安　仰頭大喊：姐姐謀郎愛！

衛生局稱柯文哲PCR「個資不得洩漏」　黃珊珊：有陳佩琪照顧沒問題

陽性通知收不到？快檢查電話是否填對　完成兩件事才能觸發電子居隔單

任內年年參加WHA被嗆「自我矮化」　馬英九回擊民進黨：誤國誤民

國民黨高雄市長人選難產！她曝至少要有一功能：別讓民進黨躺著選

中央「快篩陽＝確診」採逐步開放　侯友宜嘆實在搞不懂：趕快做卡實在

LIVE／北市槓上中央「別累垮醫院」　黃珊珊視察松機篩檢站

新北批蔡英文慢半拍　「總統還停留在去年6月那通電話？」

快訊／蔡英文打電話給醫師公會　新北傻眼：刻意割稻尾？

超前部署！侯友宜列5大防疫政策　「這些都是新北首創」

快訊／柯文哲快篩陽　侯友宜暖喊：一起並肩作戰

衛生局稱柯文哲PCR「個資不得洩漏」　黃珊珊：有陳佩琪照顧沒問題

古林睿煬被影射放水　高志綱呼籲：大家理性看球

孕婦爆痛被推進電梯　門一開「小孩也生完了」！神奇影片瘋傳

妹子面上外商「憂換太多公司履歷難看」　網見薪水勸跳槽：往上爬

「絕美白羚羊」現蹤高爾夫球場　神祕氣息看傻網：是山犬！

曼赤肯當「最佳代言人」表情秒走鐘　雙手抱胸銷魂表情萌暈店員

楊丞琳意外抓包經典歌「被亂改名」　看傻眼求助：替我反映一下

3個月大萌貓玩累待角落「翻肚躺平」　超Chill睡姿笑翻店員

復仇擊敗陳雨菲摘金關鍵　戴資穎開心：自己比較有耐心失誤少

4汪「試圖越獄」遭抓包　現行犯卡牆上露尷尬笑容：偶拉筋啦

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

政治熱門新聞

快訊／喉嚨不舒服！柯文哲快篩陽

用郭董唾液機快篩陽　柯赴醫PCR

快訊／柯文哲快篩陽自曝症狀　「要小心不能傳染給陳佩琪」

快訊／突襲徵召張善政桃園參選　朱立倫道歉了

柯嫌瞎　王必勝曝松機設篩檢站理由

快訊／高嘉瑜快篩陽　曝症狀「咳嗽半夜咳醒」

不是視察疫情！蔡英文到新北投票　他貼14秒影片：再度寒心

為爭選桃園市長失業　羅智強被「突襲」後宣布下一步

張善政道歉了！　徵召桃園市長遭反彈「是我疏忽了，對不起」

影／全台唯一新竹水潤餅！林智堅城市外交秘密武器　療癒製程曝光

張善政臉書道歉文　網友：請公平初選

柯文哲快篩陽！黃珊珊：確診俱樂部

蔡英文助拳侯友宜！　張惇涵：總統親自協調新北基層醫師投入防疫

民進黨不只高嘉瑜！　邱志偉出現症狀連篩三次才陽性

更多熱門

相關新聞

超前部署！侯友宜列5大防疫政策　「這些都是新北首創」

超前部署！侯友宜列5大防疫政策　「這些都是新北首創」

中央流行疫情指揮中心22日公布國內新增79441例本土個案，以新北20698最多，對於防疫政策，新北市長侯友宜也列出由新北市府首創的五大倡議，包含：居家照護、居隔轉型、快篩陽視同確診、PCR陽及早收案、分群照顧等，侯友宜表示，這些都是新北首創，最重要是保存醫療量能。

快訊／柯文哲快篩陽　侯友宜暖喊：一起並肩作戰

快訊／柯文哲快篩陽　侯友宜暖喊：一起並肩作戰

板橋男公園隨機傷5人！警員壓制竟遭公審

板橋男公園隨機傷5人！警員壓制竟遭公審

台灣參加WHA機會大？陳時中這樣說

台灣參加WHA機會大？陳時中這樣說

蔡英文遭疑不關心新北市！陳時中幫說話了

蔡英文遭疑不關心新北市！陳時中幫說話了

關鍵字：

蔡英文新北

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

英國男收留22歲烏克蘭正妹難民　拋10年妻女私奔

《全明星4》報名量爆炸！徐展元親邀「背景超狂」5大咖遭拒

台中妹遭性侵全裸爬出廁所　一、二審判無罪

住婆家「人妻存到150萬買房」　她見老公存款崩潰

顏佑庭「申請留職」淚灑《營業中》

快訊／國中會考五科「解答＋考題」看這裡

快訊／喉嚨不舒服！柯文哲快篩陽

飲料店被查！廖老大飆罵台中衛生局　鄭照新怒了

合作拍片卻提早上線…大胃王路路「怒鎖他IG」惹議道歉

白沙屯媽「粉紅超跑」三進三退禮　朝天宮萬人夾道

快訊／陳時中：「快篩陽=確診」下週開放全民適用

Netflix酸買不到快篩遭灌爆　醫：罰300萬

遠距女友劈腿　工程師冷靜布局報復

更多

最夯影音

更多
嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續
原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面