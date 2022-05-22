　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

板橋男公園隨機傷5人！被壓制頭破血流　警員竟遭公審：執法過當

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋區一名女子日前晚間8點多，在石雕公園遭陌生男子徒手攻擊臉部！她鼻子紅腫又頭暈，著急跑到轄區派出所報案，「救救我！」員警立即調閱監視器，發現動手的男子仍在公園徘徊，立即到場找人，沒想到男子咆哮還襲警，員警迅速將其壓制。竟有民眾見男子倒地流血，就錄影並於22日上午PO網稱警「執法過當」。

▲▼襲警。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲男子揮拳、咆哮還抓住警方，最後被壓制在地。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，被壓制的王姓男子有毒品等前科，先前就曾在石雕公園隨機攻擊路人，已有5位民眾報案！本月4日晚間8點半，男子又在公園尋找下手目標，堆郭姓女子拳打腳踢，郭女趕緊逃到派出所報案。

警員迅速到場，王男情緒激動，對警怒罵穢語還揮拳攻擊，優勢警力一擁而上將其壓制，王男倒地撞到頭，當場血流如注，警員見狀也協助通報消防隊，但就在等待救護車的過程中，有民眾看到滿頭血的王男，竟拿起手機錄影蒐證，事後PO上臉書【爆怨公社】稱，「執法過當了吧！」引發討論。

▲▼襲警。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

▲▼男子襲警被壓制，倒地後頭部受傷流血，沒想到民眾竟錄影公審員警執法。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

▲▼襲警。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

幸好，理性的網友普遍支持警方的強力執法，紛紛留言說，「真的剛好而已！多打幾下也不嫌多」、「無辜被他打的能找誰討？被這樣壓制剛好而已」、「執法剛剛好啊」、「謝謝警察維護地方治安！」、「警察先生辛苦了」；全案訊後依傷害罪嫌移請新北檢偵辦。

▼警方為維護治安，將「隨機傷人」的毒品人口壓制在地，卻遭質疑「執法過當」。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

▲▼警方為維護治安，將隨機傷人的毒品人口壓制在地，竟遭質疑「執法過當」。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

►久坐不腰痠就靠它！美姿調整椅銷售超過300萬個，不買嗎？

ET快訊
確診勞保傷病給付申辦方式一次看！　5年內請領才有效
好友確診已過2週「他聚會沒邀」　曝1顧慮憂：該跟康復者吃飯嗎
楊小黎「吃Omicron全餐」咳到吐　8症狀爆發：沒想到這麼
戴資穎奪本季首冠！　再刷「超狂新紀錄」
妻子上班「穿太露」！夫氣炸率2友擄走她　直奔摩鐵
快訊／午後雷雨開炸！3縣市「大雨特報」防雷擊強陣風
「快篩陽＝確診」下周全民適用　一次搞懂防疫險理賠！
快訊／增53死！　今增7萬9441例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

全班面前狂酸「笨蛋三人組」　劣師羞辱男童判賠20萬確定

雙黃線迴轉被抓...台南輕旅行毀在酒駕　駕駛送辦同車3人連坐

妻子上班「穿太露」！家暴夫氣炸率2友持刀擄走她　直奔摩鐵下場慘

不甘已婚女同事想分手　恐怖男茶水間摸下體傳訊「手上留味道」

史上最慢速車禍！台中19歲正妹酒駕　滑行飄過路口連撞2機車

板橋男公園隨機傷5人！被壓制頭破血流　警員竟遭公審：執法過當

4少拍熱舞片傳抖音...大叔說不雅遭比中指！亂鬥一場他背部中刀

在台北轉運站打翻水害人摔倒骨折　作業員判刑3月還要賠21萬

吊嘎男當街揮菜刀狂奔砍人　警扯衣+噴辣椒水制伏

50歲女護理師8千萬擇偶　退休醫霸氣獻聲：我的家產就有這麼多

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」 宣布將退休：解封後就回台

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

柴柴用標準台語問候早安　仰頭大喊：姐姐謀郎愛！

全班面前狂酸「笨蛋三人組」　劣師羞辱男童判賠20萬確定

雙黃線迴轉被抓...台南輕旅行毀在酒駕　駕駛送辦同車3人連坐

妻子上班「穿太露」！家暴夫氣炸率2友持刀擄走她　直奔摩鐵下場慘

不甘已婚女同事想分手　恐怖男茶水間摸下體傳訊「手上留味道」

史上最慢速車禍！台中19歲正妹酒駕　滑行飄過路口連撞2機車

板橋男公園隨機傷5人！被壓制頭破血流　警員竟遭公審：執法過當

4少拍熱舞片傳抖音...大叔說不雅遭比中指！亂鬥一場他背部中刀

在台北轉運站打翻水害人摔倒骨折　作業員判刑3月還要賠21萬

吊嘎男當街揮菜刀狂奔砍人　警扯衣+噴辣椒水制伏

50歲女護理師8千萬擇偶　退休醫霸氣獻聲：我的家產就有這麼多

孕婦爆痛被推進電梯　門一開「小孩也生完了」！神奇影片瘋傳

妹子面上外商「憂換太多公司履歷難看」　網見薪水勸跳槽：往上爬

「絕美白羚羊」現蹤高爾夫球場　神祕氣息看傻網：是山犬！

曼赤肯當「最佳代言人」表情秒走鐘　雙手抱胸銷魂表情萌暈店員

楊丞琳意外抓包經典歌「被亂改名」　看傻眼求助：替我反映一下

3個月大萌貓玩累待角落「翻肚躺平」　超Chill睡姿笑翻店員

復仇擊敗陳雨菲摘金關鍵　戴資穎開心：自己比較有耐心失誤少

4汪「試圖越獄」遭抓包　現行犯卡牆上露尷尬笑容：偶拉筋啦

陽性通知收不到？快檢查電話是否填對　完成兩件事才能觸發電子居隔單

水獺日活動量大「緊咬繩索做空中瑜珈」　水族館曝不適合私養原因

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

社會熱門新聞

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

台中妹遭性侵全裸爬出廁所　一、二審判無罪

飲料店被查！廖老大飆罵台中衛生局　鄭照新怒了

即／雙載機車闖紅燈遭撞　「騎士爆血噴飛」1死1傷

女秘書車震前衛生局長！　綠帽夫偷錄音下場慘

她昏睡「下體一陣涼」！　驚醒告男友性侵

50歲護理師8千萬擇偶　退休醫霸氣獻聲

小三嗆正宮「謝謝妳老公借我用」慘遭逆襲

誇張畫面曝！大媽逛展場竟賞女工讀生1巴掌

20歲女跟遶境倒地　失去呼吸心跳送醫

毒鴛鴦「看守所結婚」　她剛假釋馬上提離婚

妻子上班「穿太露」！家暴夫氣炸持刀擄走她

興大畢聯前會長捲款：款項已交廠商

散播新冠疫苗會害死人影片　新北男慘了

更多熱門

相關新聞

快訊／柯文哲快篩陽　侯友宜暖喊：一起並肩作戰

快訊／柯文哲快篩陽　侯友宜暖喊：一起並肩作戰

台北市長柯文哲今（22）日透過臉書表示，因早上咳嗽、喉嚨不適，主動快篩後呈陽性，上午已至仁愛醫院完成PCR採檢，正等待結果中。新北市長侯友宜下午在記者會上表示，柯文哲為了防疫盡心盡力，真的非常辛苦，希望早日康復，再一起並肩作戰，「柯市長加油！你絕對沒問題！」

全民適用快篩陽=確診　陳時中曝篩檢站轉型方向

全民適用快篩陽=確診　陳時中曝篩檢站轉型方向

陳時中祝柯文哲早日康復：他可以照顧好自己

陳時中祝柯文哲早日康復：他可以照顧好自己

LIVE／快篩陽=確診下週全面開放　侯友宜最新說明

LIVE／快篩陽=確診下週全面開放　侯友宜最新說明

快訊／陳時中：「快篩陽=確診」下週開放全民適用

快訊／陳時中：「快篩陽=確診」下週開放全民適用

關鍵字：

新北板橋隨機傷人石雕公園執法過當影音

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

英國男收留22歲烏克蘭正妹難民　拋10年妻女私奔

《全明星4》報名量爆炸！徐展元親邀「背景超狂」5大咖遭拒

台中妹遭性侵全裸爬出廁所　一、二審判無罪

住婆家「人妻存到150萬買房」　她見老公存款崩潰

顏佑庭「申請留職」淚灑《營業中》

快訊／國中會考五科「解答＋考題」看這裡

快訊／喉嚨不舒服！柯文哲快篩陽

飲料店被查！廖老大飆罵台中衛生局　鄭照新怒了

合作拍片卻提早上線…大胃王路路「怒鎖他IG」惹議道歉

白沙屯媽「粉紅超跑」三進三退禮　朝天宮萬人夾道

快訊／陳時中：「快篩陽=確診」下週開放全民適用

Netflix酸買不到快篩遭灌爆　醫：罰300萬

遠距女友劈腿　工程師冷靜布局報復

更多

最夯影音

更多
嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續
原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面