板橋男公園隨機傷5人！被壓制頭破血流　警員竟遭公審：執法過當

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋區一名女子日前晚間8點多，在石雕公園遭陌生男子徒手攻擊臉部！她鼻子紅腫又頭暈，著急跑到轄區派出所報案，「救救我！」員警立即調閱監視器，發現動手的男子仍在公園徘徊，立即到場找人，沒想到男子咆哮還襲警，員警迅速將其壓制。竟有民眾見男子倒地流血，就錄影並於22日上午PO網稱警「執法過當」。

▲男子揮拳、咆哮還抓住警方，最後被壓制在地。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，被壓制的王姓男子有毒品等前科，先前就曾在石雕公園隨機攻擊路人，已有5位民眾報案！本月4日晚間8點半，男子又在公園尋找下手目標，堆郭姓女子拳打腳踢，郭女趕緊逃到派出所報案。

警員迅速到場，王男情緒激動，對警怒罵穢語還揮拳攻擊，優勢警力一擁而上將其壓制，王男倒地撞到頭，當場血流如注，警員見狀也協助通報消防隊，但就在等待救護車的過程中，有民眾看到滿頭血的王男，竟拿起手機錄影蒐證，事後PO上臉書【爆怨公社】稱，「執法過當了吧！」引發討論。

▲▼男子襲警被壓制，倒地後頭部受傷流血，沒想到民眾竟錄影公審員警執法。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

幸好，理性的網友普遍支持警方的強力執法，紛紛留言說，「真的剛好而已！多打幾下也不嫌多」、「無辜被他打的能找誰討？被這樣壓制剛好而已」、「執法剛剛好啊」、「謝謝警察維護地方治安！」、「警察先生辛苦了」；全案訊後依傷害罪嫌移請新北檢偵辦。



▼警方為維護治安，將「隨機傷人」的毒品人口壓制在地，卻遭質疑「執法過當」。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）