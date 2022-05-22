民進黨不只高嘉瑜！　邱志偉出現症狀連篩三次才陽性

▲民進黨立委邱志偉。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

本土疫情燒進立法院，22日民進黨立委高嘉瑜透露自己快篩陽性，同黨的邱志偉也在同天發現結果是兩條線。邱志偉表示，自己21日早上起床喉嚨就不舒服，立刻快篩，但結果是陰性，中午不放心又再快篩一次，結果還是陰性，但喉嚨痛是明顯的徵兆，所以他立刻停止昨天行程居家隔離，到了晚上喉嚨依然卡卡，今天早上起床快篩才呈現陽性。

邱志偉說，接下來就要等PCR的結果，但確診的可能性相當大，未來七天的地方行程只能由祕書代替參加，國會辦公室，岡山服務處會進行全面清消，並且照常上班，服務不中斷，工作不打折，立法院的會議及質詢我也會用視訊來進行。

邱志偉指出，現在身體沒有不舒服，精神還不錯，只是喉嚨卡卡聲音有點沙啞，這幾天有跟他接觸的同仁或朋友，如果有造成大家的困擾或不便，還請多見諒包涵，利用七天隔離期，希望能好好看書，好好鍛練體能，也祝福所有好朋友在當前嚴峻的疫情之下，都能夠健康、平安、喜樂。

多名立委相繼染疫，根據PCR確診結果，目前國民黨的廖國棟、蔣萬安、陳雪生、費鴻泰、陳超明，民進黨籍的蔡適應、林靜儀、李昆澤、鍾佳濱、沈發惠、趙天麟、邱議瑩、邱泰源（無PCR，因適用新規定65歲以上族群只要快篩陽性，經與醫師視訊看診後可判定確診），另有民眾黨的蔡壁如，無黨籍的林昶佐，共計15名立委，而無黨籍的黃國書也出現症狀，快篩陽性，「應該是確診了」，但未有PCR檢測報告。