白沙屯媽祖「粉紅超跑」抵北辰派出所　9時38分起駕進入北港鎮

記者蔡佩旻／雲林報導

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步南下北港刈香，今（22）日凌晨2時許從崙背鄉奉天宮起駕，行經褒忠鄉、元長鄉延台19線，在萬眾期待下抵達北港會和地標「新街」北辰派出所。拱天宮直播人員說明在這裡集結的原因，源自早期配合無法徒步全程的信眾利用多種交通工具到此迎接再迎駕進入北港鎮。

▲白沙屯媽祖鑾轎於9時11分駐駕北辰派出所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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白沙屯拱天宮直播人員說明，早期資訊不發達的信眾及香客，除有自行開車之外會需要有搭火車到嘉義換公車過來，而後期就有遊覽車、巴士等就不用再到嘉義換車，就選在此地「新街」北辰派出所之處集結，即是白沙屯媽祖將要進到朝天宮之前的大會師，一路來就會有許多陣頭加入包含36執事，一同遶境後進入北港朝天宮。

白沙屯媽祖鑾轎於9時11分駐駕北辰派出所，在北港朝天宮董事長蔡咏鍀、雲林縣副縣長謝淑亞、北港鎮長蕭美文、民政處長張政國等人一起上香向媽祖虔誠上香祈福後，9時38分起駕進入北港鎮，預計中午於北港朝天宮進行祝壽大典。

▲白沙屯媽祖鑾轎於9時38分從北辰派出所起駕，進入北港鎮市區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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