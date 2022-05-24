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快訊／雲林6歲重症童現猛爆性腦炎症狀　一度腎衰竭緊急插管洗腎

▲雲林6歲重症兒童病況一度危急，目前尚未脫離險境，台大雲林分院重症醫療團隊盡全力照護救治中。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林6歲重症兒童病況一度危急，目前尚未脫離險境，台大雲林分院重症醫療團隊盡全力照護救治中。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府昨日公布一例兒童中重症個案，該個案為6歲男童，是5月21日送往虎尾若瑟醫院，因出現續性癲癇及有休克狀況，恐怕會是猛爆性腦炎，正由台大兒科重症醫療團隊全力照護救治，今（24）日中央並未針對此個案作說明，衛生局僅表示情況持續危急。

虎尾若瑟醫院5月21日收到一名6歲男童確診個案，啟動六星共照遠距醫療後緊急於5月22日送進台大雲林分院隔離加護病房，因持續性癲癇及休克均屬猛爆性腦炎徵狀之一，重症醫療團隊正盡全力救治。

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個案男童與母親等家人同住，因家人感染COVID-19確診後，男童即進行快篩顯示陰性，在陰轉陽確診後出現嚴重症狀送醫救治，該名男童尚未施打過COVID-19疫苗。據了解，昨夜疑似一度腎衰竭，緊急插管洗腎，雖進入穩定狀況但仍危急。

衛生局長曾春美未對男童病情多做說明，僅表示醫療團隊這幾日持續努力搶救男童，希望男童能儘快脫離險境。

►聽Podcast #我在案發現場


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