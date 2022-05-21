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白沙屯媽遶境　超狂公公燃燒「美工魂」幫做告示板　網全跪了

白沙屯媽遶境公公燃燒美工魂幫做告示板　成品驚呆網跪了

▲女網友的公公幫忙做看板，做出來的成品讓網友狂讚太有才。（翻攝爆廢公社公開版）

圖文／鏡週刊

白沙屯媽祖8天7夜遶境活動於20日凌晨起駕，一名女網友表示家人要擺攤分贈素食，需要製作看板標示，於是她請公公幫忙製作，沒想到公公燃燒起美工魂，做出來的成品讓她驚呆，大讚公公根本是「被建材業耽誤的設計師」。

一名女網友日前在臉書社團「爆廢公社公開版」分享公公的作品，她表示家人在白沙屯媽祖那邊有兩個攤位捐素食，於是請公公幫忙做標示看板，「結果我公公燃燒了他的美工魂，一個晚上把巨無霸的看板做出來了」，更大讚公公是「被建材業耽誤的設計師」。

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白沙屯媽遶境公公燃燒美工魂幫做告示板　成品驚呆網跪了

網友曬出多張公公做的標示看板，包括微立體的炒飯、炒麵和粽子，她驚呼「那個飯麵真的太扯了」，公公還將玉米擬人化，原PO透露玉米是取自她女兒的髮型跟動作。

白沙屯媽遶境公公燃燒美工魂幫做告示板　成品驚呆網跪了

網友看了狂讚公公太有才，「巧手」「這手工很可以耶」「超強請收下我的膝蓋」「公公也太強了吧玉米有夠可愛」「公公好厲害噢！一個晚上可以做這樣！」「公公以前是不是學藝股長」「太強了，看到招牌都想進去吃看看」「公公真的被耽誤了」「好有創意喔」「太強大了啦！」



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