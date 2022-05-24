雲林+1121！新增3死「1人未接種疫苗」　兒童BNT明開打

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（24）日新增1121例本土確診個案，分別為虎尾198例，斗六178例，西螺78例，斗南85例，北港、崙背各64例，莿桐48例，土庫、元長各46例，口湖41例，二崙、麥寮各40例，古坑37例，四湖26例，褒忠24例，水林、台西、林內各22例，大埤12例，東勢19例個案分佈20鄉鎮。並新增3例死亡個案。

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▲雲林縣本土確診個案今日＋1121例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



雲林縣衛生局說明，今日新增3名死亡確診個案，分別為1名男性與2名女性，年齡介於60多歲至80多歲間，患有慢性病、失智、癌症等，其中1位未曾接種疫苗，另2位分別已接種2劑與3劑疫苗，死亡日期介於5/17至5/18，均為今日疾管署判定公告。另，雲林今日確診個案暴增，是與醫院於假日將通報資料上傳至中央的系統時，有發生問題，故於昨日重新上傳通報。

▲雲林縣累計確診死亡個案10例分析，未完整接種疫苗有8人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日1121例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-98歲，無症狀443人、輕症678人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有1341人、確診者居家照護在管中有4334人。6-11歲兒童莫德納疫苗自5/2開打至5/23已完成接種共9222人， 目前無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣今日再增2例PCR陽性死亡案例，此2例仍需待中央判定與covid-19相關聯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣兒童BNT疫苗將於明(25)日起開打，家長除了填具學校發放的「接種須知及意願書」由進駐校園的專業醫療團隊進行校園集中接種之外，自明日起也可以由家長帶學(幼)童至「醫療院所接種」。衛生局呼籲家長，除詳細閱讀「接種須知及意願書」、「接種後注意事項及接種通知單」，還要確認國、高中學童前一劑接種日期，與第二劑之間隔日期。

若未在校接種者，可以攜帶健保卡、接種紀錄卡，至指定合約醫療院所接種，合約院所資訊請上網至本縣衛生局網站疫苗地圖查詢。

▲雲林兒童BNT明日起可於醫療院所施打。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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