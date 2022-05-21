雲林+1076！累計確診人數破萬　今再增1確診者死亡...原因待查

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（21）日新增1076例本土確診個案，斗六204例，虎尾159例，西螺86例，斗南64例，麥寮60例，北港58例，土庫57例，古坑51例，莿桐50例，元長47例，崙背37例，二崙33例，台西26例，水林、東勢各25例，大埤24例，口湖22例，褒忠18例，林內17例，四湖13例分佈20鄉鎮。

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▲雲林縣本土確診個案今日＋1076例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日1076例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-100歲，無症狀440人、輕症636人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有666人、確診者居家照護在管中有3484人。6-11歲兒童莫德納疫苗自5/2開打至5/18已完成接種醫療院所接種3070人、校園接種4756人(共7826人)， 目前無接種疫苗後不良反應通報。

雲林縣衛生局說明，自1月1日統計至今，本土累計確診數共10910例，有6例為死亡案例，其餘為無症狀和輕症個案，昨日公布2例死亡PCR陽性個案，今日再新增一例，尚需待中央認定是否與Covid19有相關才可確定。

▲雲林縣衛生局公布新日新增一例PCR陽性死亡案例，累計共3例。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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