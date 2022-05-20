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雲林家長湧入臉書陳情　張麗善深夜宣布：高中以下23日起實施遠距

▲張麗善指出，雲林目前班級若有學生請防疫假，是採實體課加上雙鏡頭視訊網課來同時進行， 有少數擔心疫情不敢到校上課的學生，也都是在家採視訊聽課。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張麗善起初宣布，雲林學生可請防疫假，然經家長湧入臉書陳情，她深夜宣布跟進各縣市，改為遠距教學。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內疫情嚴峻，家長憂心忡忡。雲林縣長張麗善19日晚間宣布「讓家長能應變，學生可請防疫假在家線上學習」，但貼文一出，湧入大量家長留言，希望全面停課。經過3小時發酵，張麗善刪除原貼文，改在深夜11點多宣布「5/23-5/29高中以下全面暫停實體課程，改採線上遠距教學」。

張麗善19日晚間8點33分在臉書表示，「讓家長能應變，學生可請防疫假在家線上學習。雲林縣目前仍依中央公布停班停課規定辦理，本縣所屬高國中小學生若有防疫需求，經家長同意可請防疫假，在家改採線上學習，不列入出缺席紀錄，學校會進行實體與線上混成方式教學。」

▲雲林「5/23-5/29高中以下全面暫停實體課程，改採線上遠距教學」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善19日晚間原訂採混成方式教學。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「混成教學」，是包含線上的實體課程，即實體與線上雙軌並行，有能力照顧在家上課學童的家長可為孩子請防疫假，在家中進行線上上課，而雙薪家庭或單親有照顧困難家長，可繼續將孩子送往學校上實體課程。

不過，貼文一出，立即引起兩派家長熱議，約晚間23時54分，雲林縣長張麗善重新發文表示，「我與大家的心情都一樣，沒有什麼比孩子的健康更重要，但身為縣長，有太多需要考慮的面向；鄉親對我有期待、有要求都是正常的，若有責備，也是我應該承擔的。」

▲雲林「5/23-5/29高中以下全面暫停實體課程，改採線上遠距教學」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲經3小時家長熱議及投訴，張麗善修正為「全面採線上教學」，若家長無法照顧或線上教學有困難，孩子可到校學習、由學校照顧及供應午餐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

停課說明內文：

「各位鄉親晚安，我知道很多家長到現在還睡不著，對學校是否停課焦慮不已；大家的反應我都看到了，經過我與相關局處持續討論，我們會做出調整。

自5/23（一）~5/29（日），雲林縣所轄高中以下學校及幼兒園，將全面暫停實體課程，改採線上遠距教學。暫停實體課程期間，學生線上教學所需軟硬體設備若有不足，可由學校協助借用；學生如因無法安排照顧或實施線上教學有困難等因素，可到校學習，並由學校予以照顧及供應午餐。

也就是說，即便暫停實體課程，學校仍然維持正常運作，到校的學生一樣會獲得如常的照顧，不會有任何權益的受損。

我知道，政策在短時間內調整了。面對疫情，許多決策都不容易，孩子的健康、多數家長能否放下工作在家陪伴、校園染疫率、雲林學校的人數不像都市這麼多的種種考量，都是決策過程中不得不衡酌再三的因素。」

▲雲林「5/23-5/29高中以下全面暫停實體課程，改採線上遠距教學」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲新政策一出，民眾紛紛留言為縣長打氣，「辛苦了！」（圖／記者蔡佩旻翻攝）

貼文更新後，家長們紛紛大讚「辛苦了」、「什麼決定都有考量之處，支持與酸語都有，向您說聲辛苦了」，也有家長指出，「其實一開始縣長的意思也是類似，這次說法，多增加了幫忙無法線上的學生家庭～謝謝～縣府、學校老師辛苦了」，也有家長許願「若是可以，希望可以直接放到暑假，這樣家長會更放心」。

▲雲林「5/23-5/29高中以下全面暫停實體課程，改採線上遠距教學」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲也有家長直接許願，希望線上授課一直到暑假。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►聽Podcast #我在案發現場


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