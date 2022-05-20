雲林+925！新增2名PCR陽性個案死亡　死因尚待確認

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（20）日新增925例本土確診個案，斗六169例，虎尾117例，西螺76例，斗南71例，麥寮59例，古坑56例，莿桐43例，北港41例，土庫36例，元長34例，東勢30例，二崙、水林各28例，崙背、口湖各26例，台西23例，林內、大埤各19例，褒忠14例，四湖10例分佈20鄉鎮。今日增加2名死亡案例，死因尚待判定。

▲雲林縣本土確診個案今日＋925例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日925例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-101歲，無症狀484人、輕症441人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有518人、確診者居家照護在管中有3404人。6-11歲兒童莫德納疫苗自5/2開打至5/18已完成接種醫療院所接種5033人、校園接種2175人(共7208人)， 目前無接種疫苗後不良反應通報。

▲新增2名死亡個案PCR皆陽性，但死因尚未判定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，自1月1日統計至今，本土累計確診數共9834例，有6例為死亡案例，其餘為無症狀和輕症個案，但今日公布新增2例死亡個案，該兩名個案雖然PCR呈陽性，但死亡原因須待中央認定是否與Covid19有相關才可確定。

雲林縣受確診師生影響停課部分，幼兒園有40班停課，分佈於31校；國小有111班級停課分佈於65校。金湖國小一個班級停課5/16-5/29。

5/18-5/20幼稚園：莿桐鄉立幼兒園、童話世界幼兒園、二崙鄉立幼兒園、愛尼爾幼兒園、斗六市立幼兒園、奥斯卡幼兒園、褒忠鄉立幼兒園、安定非營利幼兒園、聖心幼兒園、聖文幼兒園、長和幼兒園、鎮南國小附幼、斗六保進幼兒園、姿善幼兒園、西螺鎮立幼兒園、宏祐幼兒園、莿桐鄉立幼兒園、斗南鎮托靖興分班、安安幼兒園。

5/18-5/20小學，中山國小 、中溪國小 、仁愛國小 、元長國小 、公誠國小 、文昌國小 、斗六國小 、北辰國小 、石龜國小 、好收國小 、安慶國小 、尖山國小、忠孝國小 、東和國小 、東勢國小 、客厝國小 、重光國小 、重興國小 、馬光國小 、崙背國小 、麥寮國小 、莿桐國小 、越港國小 、新興國小 、溪洲國小、潮厝華德福小學 、橋頭國小 、聯美國小、鎮西國小 、鎮東國小、饒平國小 。

5/19-5/21幼稚園，西螺鎮立幼兒園、鎮南國小附幼、春民幼兒園、莿桐鄉立幼兒園、維多利亞幼兒園、公誠非營利幼兒園、小博士幼兒園、林內鄉立幼兒園、台西鄉立幼兒園、正大幼兒園、斗六市幼兒園、達文西幼兒園、虎尾鎮立幼兒園、春子幼兒園、斗南鎮立幼兒園。

5/19-5/21國小，元長國小 、公誠國小 、文光國小 、文安國小 、北辰國小 、古坑國小 、安慶國小 、成功國小 、吳厝國小 、宏崙國小 、東華國小 、油車國小 、客厝國小 、崇文國小 、崙背國小 、麥寮國小 、新光國小 、新興國小 、僑和國小 、嘉興國小 、褒忠國小 、橋頭國小 、鎮南國小 。

5/20-5/22幼稚園，聖文幼兒園、土庫鎮立幼兒園、班米羅幼兒園。

5/20-5/22國小，二崙國小 、下崙國小 、土庫國小 、山峰國小 、元長國小 、斗南國小 、石榴國小 、明倫國小 、東興國小 、南陽國小 、重興國小 、崙背國小 、惠來國小 、新生國小 、新光國小 、新興國小 、鎮東國小 、鎮南國小 。

▲雲林停課3日學校與日期。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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