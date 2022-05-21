3孩快篩陽「小寶突抽搐+眼上吊」　媽癱哭！醫邊救邊暖喊：別哭了

▲示意圖。（圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

「疫情下的兒科急診：辛苦的媽媽！」兒科急診醫師吳昌騰表示，最近一名媽媽帶著三位快篩陽孩子來就醫，其中小寶突然出現抽搐、眼睛上吊與嘴唇發紫狀況，吳昌騰趕緊上前把孩子抱到病床，該名媽媽當場嚇到癱軟坐地痛哭，這一幕讓人看得好揪心。

仁醫吳昌騰在臉書粉專透露，這兩個星期，兒科急診除了病人多，也有幾個重症的病人，某一天，一位媽媽帶著三名孩子來掛急診，大寶、二寶、小寶都是快篩陽且有不適症狀，但當時，「我們正忙著處理一個重症小孩。」

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就在媽媽走到急診戶外看診區時，手上的小寶突然抽搐，還出現現眼睛上吊，嘴唇發紫的狀況。

吳昌騰見狀不妙，連同護理師趕緊將小寶抱到床上，隨即緊急救護處理，此時該位媽媽似乎也嚇著，癱軟坐在地上哭泣。

儘管現場一片混亂，吳昌騰在心中提醒自己，不僅要扮演兒童急重症的醫師，也要扮演安慰媽媽及病人的醫療人員，因此不斷安慰著對方，「媽媽不要哭了，趕快起來，我們會幫你好好治療小孩！」

一席話讓媽媽頓時重拾信心與力量，不久後，媽媽緩緩爬起來坐到椅子上，但眼眶仍然泛著淚水。

「畢竟媽媽一打三真的很辛苦！」吳昌騰揪心直言，「此刻的我們也不輕鬆，除了身旁的重症個案，我們也要治療這個抽搐的小寶。但我們沉著應對，用細心、用心、冷靜的處理這兩個危險個案！這就是急診人的個性！」

由於媽媽要照顧著虛弱的小寶，吳昌騰便與護理人員抓著大寶、二寶做PCR採檢，看著孩子惶恐的神情，吳昌騰則暖喊「如果不舒服，就想著媽媽」，而孩子們也乖乖聽話。

當吳昌騰與護理人員順利完成採檢任務時，小寶也清醒了，媽媽才放下心中大石頭，不再難過哭泣。吳昌騰透過這段台灣最美麗的風景呼籲，「疫情下的兒科急診，大家都辛苦了。心中有愛 方有故事，台灣加油！」