5／22神農大帝祝壽典　持打滿3劑小黃卡...送清冠藥方排骨湯

▲林內九芎鎮安宮打造全國首創「竹編燕麥片神龜」祈福，預計於5月22日邀請鄉親為神農大帝祝壽，並呼籲鄉親們一同打滿三劑做好防疫。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

國內疫情持續警戒，林內九芎鎮安宮打造全國首創「竹編燕麥片神龜」祈福，預計於5月22日邀請鄉親為神農大帝祝壽，並呼籲鄉親們一同打滿三劑做好防疫，將藉由神農文化祭活動，教導民眾如何正確搭配使用中藥食材，達到顧健康、提高自我免疫力等正確知識，活動攜帶小黃卡滿三劑者免費領魚腥草湯。

鎮安宮主任委員林志憲表示，今年神農大帝特別指示祝壽活動配合防疫，呼籲民眾打第三劑，廟方也會為來參加的民眾準備好禮，只要拿本人黃卡證明打滿三劑，就送祝壽燕麥片一包，還有魚腥草排骨湯跟炒麵（數量有限，送完為止），讓大家一起祈求平安健康。也特別感謝邱世文議員在鎮安宮每年神農大帝祝壽活動，皆會結合地方力量創造不同的神龜來敬獻神農大帝。

▲林內九芎鎮安宮打造全國首創「竹編燕麥片神龜」祈福。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣中藥商同業公會理事長林正中說，此次所準備的魚腥草排骨湯，是自古老祖先最非常注重且常用的藥材，另外也要宣導民眾不要購買來路不明的中藥材，尤其是路邊熬煮的中藥要特別留意，購買中藥記得找合格的中藥商，正確使用中藥藥材，讓大家「買得放心，吃得安心」，吃對了，身體保健才會有幫助。

▲魚腥草為清冠一號藥方中的一味藥材。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣議員邱世文表示，大家一定要打滿三劑作防疫，這次的竹編燕麥片神龜祈福活動，希望大家平時配合政府防疫措施，戴好口罩常洗手，大家同島一命一起祈福，祈福疫情早日遠颺。

▲縣議員邱世文表示，藉為神農大帝祝壽籲鄉親們一同打滿三劑做好防疫。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林內九芎鎮安宮預計於5月22日邀請鄉親為神農大帝祝壽，鄉親帶著自己的小黃卡只有打滿3即可領取一份魚腥草排骨湯。（圖／記者蔡佩旻攝）

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