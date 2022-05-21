澎湖無照少女撞死新竹嬤！被指「喬事」...親戚議員：不實指控

記者蔡怡萍／綜合報導

新竹一家三代近20人今年母親節至澎湖旅遊，其中60多歲的朱姓阿嬤過馬路時，遭15歲許姓少女無照騎機車高速撞上，送醫後不治，家屬悲痛之餘，不滿許姓少女第一時間找來當地議員親戚李添進「喬事」，李添進今（21）日上午也在臉書發文澄清，事發後他積極協調阿嬤後送回台救醫、治喪等事宜，不接受家屬對他的不實指控。

▲澎湖15歲少女無照撞死新竹阿嬤，家屬不滿親戚議員到場關說。（圖／翻攝爆料公社）

李添進在臉書敘述事發當天經過，他指出在得知車禍後馬上關心阿嬤情況，家屬表示希望將阿嬤送回本島就醫後，他即開始協調醫院、直升機等相關事宜，一路忙到凌晨，確定院方不能後送，也表達願意盡力協助在澎湖的所有問題。

後來阿嬤傷重離世後，阿嬤家屬向他表示希望許姓少女父親能負責包車搭華輪回台，與澎湖葬儀社的費用，他也馬上連絡許先生並支付。

▲澎湖議員李添進發文澄清有關說一事，不接受家屬指控。（圖／翻攝李添進臉書）



至於家屬怒斥許先生與少女到新竹捻香，到靈堂時卻有警察、副局長、民代及議員陪同，捻香時道歉的只有許母，許女及許父都面無表情，讓家屬完全感受不到歉意，返回澎湖後態度大轉變，答應要支付喪葬費用卻跳票的事，李添進表示他並無參與，不清楚現場發生什麼事，更沒有聯絡任何人陪許先生一家去新竹捻香。

李添進強調，被害者家屬在澎湖的這段期間，一直盡力協助他們，想幫他們順利回新竹辦理後事，希望大家可以更全面的了解事情的經過，再次澄清事發至今從未關說，「任何人，臉書上的不實指控，我不接受」，並希望在未了解事情過程而聽片段之詞時，不要做出不當的留言及攻擊。