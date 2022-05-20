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社會 社會焦點 保障人權

徐巧芯違停被抹黑施壓！嗆「朋友在當警察」　他秒切割：不認識

記者邱中岳／台北報導

國民黨北市議員徐巧芯，19日被抹黑「違停卻施壓不准開單」，事後信義分局檢視密錄器，發現徐根本就沒有對警員施壓，且發現當時執勤警員的社群平台被截圖，且惡意帶風向指稱徐施壓警員，還說「朋友在台北市當警察」，事後爆料者被起底，竟是宜蘭羅東國小老師，也在隨後私訊向徐巧芯道歉。

PTT八卦版有網友在19日爆料，主題為「北市巧芯議員違規不給開單」，內文還貼出社群平台的限時動態照片，還在未經查證之下，狂酸「徐議員正氣凜然，當眾教育了警察同仁，真是議員典範，議座議座得第一！」

▲▼徐巧芯19日回應被爆違停卻步不給開單。（合成圖／翻攝自PTT八卦版、記者李毓康攝）

▲徐巧芯違規停車，事後被不實爆料施壓不准開罰單。（合成圖／翻攝自PTT八卦版、記者李毓康攝）

貼文一出徐巧芯秒被砲轟，她獲悉之後，立刻透過友人澄清，並還原當天狀況，首先因為違規停車，對社會大眾做出不好的示範提出道歉，也解釋當天的狀況。

徐巧芯指出，當天將車停在信義區巷弄內，前往一旁的餐廳吃飯，信義分局三張犁派出所警員徐偉哲發現違規停車，上前準備開單告發，她也表明身份，但因不懂開單規定，事後也要求警員依規定開單。

▲徐巧芯發現該名網友聲稱打給她的辦公室，事實上卻先打給邱威傑辦公室。（圖／翻攝徐巧芯臉書／點圖可放大

▲徐巧芯發現該名網友聲稱打給她的辦公室，事實上卻先打給邱威傑辦公室。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

但警員勸導之後沒有開單，也歸還身分證，但徐巧芯自知理虧要求警員開單，也擔心事後引發爭論，所以也記下警員姓名，事件爆發後也找信義分局，透過分局長核對密錄器過程。

整個畫面中，徐巧芯並沒有向警員施壓，因此徐表示要對不實爆料者提出告訴，信義分局也在19日傍晚依照《道路交通管制條例》第56之1條第1款，在禁止臨時停車處所停車，可處600至1200元罰鍰，最後裁定開罰900元。

整起過程因被不實爆料，引發軒然大波，三張犁派出所警員徐偉哲也表示並不認識該名爆料者，且並沒有與徐巧芯有過節，且僅將日常工作記錄在社群平台，卻被有心人士利用發生誤會。

散播不實言論的網友，也主動私訊徐巧芯，「很抱歉因為自己的情緒發言與查證不實造成議座名譽的損失與紛擾，本人深感後悔」，希望能原諒「初出社會」的自己，法外開恩。

該名爆料者也被發現，之前曾經在另外一個網路討論版中，秀出自己導師聘任書，也被起底是宜蘭羅東國小的代課老師。

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