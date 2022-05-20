機車男超車不慎「猛擦護欄」噴飛倒地　13秒爆痛影像曝

▲機車男疑超車不慎「猛擦護欄」後噴飛倒地。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

爆痛畫面曝！鳳山區三商街旁機車便道（國道機車便道）往南方向，19日上午發生一起機車事故，一名45歲的機車騎士疑似超車不慎撞擊到旁邊護欄，整個人的左半邊就這樣貼著護欄猛烈摩擦後自摔倒地。行車紀錄器影片曝光後，網友看了都傻眼，「這個腿骨腿肉和髖關節應該毀了」、「貼壁跑法失敗」、「他整個人在護欄上摩擦..」、「驚恐持續好久，大概不敢騎車了」。

從曝光的行車紀錄器畫面可以看到，男騎士當時騎在國道機車便道上，疑似要從左方超車，但卻不慎擦撞一旁護欄，整個人左半邊就貼著護欄猛力摩擦，之後失去控制噴飛摔在地上。

▲▼機車男疑超車不慎「猛擦護欄」後噴飛倒地，全身擦挫傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，19日10點多，鳳山分局南成派出所接獲報案，指稱鳳山區三商街旁機車便道往南方向有事故，報案的陳姓騎士在場向警方說，45歲的傷者余男疑似要從他的左方超車，但因超車後不慎撞擊到旁邊護欄自摔。

該起事故造成余男全身多處擦挫傷，警方立即通知救護車送往802醫院，鳳山交通分隊到場進行後繪測繪處理，鳳山分局呼籲用路人行車注意安全。





▲機車男疑超車不慎「猛擦護欄」後噴飛倒地，13秒爆痛影像曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

不少網友看了事故影片後都傻眼，驚呼「這個腿骨腿肉和髖關節應該毀了」、「貼壁跑法失敗」、「他整個人在護欄上摩擦..」、「驚恐持續好久，大概不敢騎車了」。