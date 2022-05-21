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北市會考狀況曝！缺考率5.68％　460人因確診或快篩陽等須補考

▲蔡炳坤21日到松山工農巡視會考考場狀況。（圖／翻攝自Facebook／蔡炳坤）

▲蔡炳坤21日到松山工農巡視會考考場狀況。（圖／翻攝自Facebook／蔡炳坤）

記者蘇晏男／台北報導

國中教育會考21日登場，台北市副市長蔡炳坤指出，台北考區計有441名考生使用備用試場應試，460名考生快篩陽或確診未解隔等因素須參加補考；至於第一節考試狀況，蔡炳坤說，應到考生2萬1777名、實到2萬541名，缺考學生1236名，缺考率5.68％。

蔡炳坤21日上午前往松山高中及松山工農巡視現場狀況，結束後他透過臉書表示，第1節課考社會科，北市情況如下為：應到考生2萬1777名、實到學生2萬541名、缺考學生1236名，到考率94.32％、缺考率5.68％。

蔡炳坤說，松山高中為特殊考場，考生人數136人，一般試場計36間，一備試場計1間，二備試場計6間，供不同防疫等級狀況考生應試；松山工農考生數826人，一般試場計23間，一備試場計1間，二備試場預計開設6間，將依疫情狀況調整。

蔡炳坤指出，經統計台北考區計有441名考生於備用試場應試，460名考生，包括已確診尚未解隔離、或快篩陽性但未於5月20日前經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果為陰性，須參加6月4日、5日辦理的補考，而參加補考不會影響其升學權益，也請考生放心。

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