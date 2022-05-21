花蓮確診孕婦早產！慈院開綠色通道剖腹接生　男嬰3次檢測皆陰性

▲花蓮慈院是東部重度級急救責任醫院，24小時都安排有婦產科醫師值班，當日凌晨準備好負壓手術室，要為確診孕婦進行剖腹產接生。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

32歲余小姐第三胎懷孕36周時，被確診感染新冠肺炎，當天晚上因為腹部劇烈不適，轉診至花蓮慈濟醫院。凌晨抵達花蓮慈院的余小姐，因為頻繁出現子宮收縮等產兆，加上前一胎是剖腹產，花蓮慈院婦產部產科主任魏佑吉醫師評估，需要緊急進行剖腹產，配合花蓮慈院開設的專責病房婦兒科綠色通道，當天清晨順利在負壓手術室為余小姐接生，完成花蓮首例確診孕婦剖腹產手術，新生兒經過核酸檢測，結果為陰性。

「原本以為只是到醫院安胎，沒想到要直接剖腹產，還好有花蓮慈濟醫院。」余小姐的先生表示，原本產檢醫院說要轉院的時候，心情就緊張了起來，怎麼會這麼嚴重要轉院，想到曾看過產婦大出血的新聞，就很害怕太太與孩子會不會出事。還好花蓮慈院團隊告訴他，會為余小姐安排專責病房的綠色通道，魏佑吉醫師也說明得很清楚太太的狀況，最後成功保住太太跟孩子，余小姐的先生說：「真的很感謝慈濟醫院。」

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▲根據臨床結果分析，感染新冠肺炎的孕婦，有可能會增加早產的風險。花蓮慈院當天完成花蓮首例確診孕婦剖腹產手術。

根據臨床結果分析，感染新冠肺炎的孕婦，有可能會增加早產的風險。魏佑吉主任表示，花蓮慈院是東部重度級急救責任醫院，24小時都安排有婦產科醫師值班，隨時應付可能的高危險妊娠孕產婦緊急分娩及剖腹產手術。這位確診孕婦到花蓮慈院急診的時候，宮縮從十分鐘一次進展到三分鐘一次，使用安胎藥物後也沒有改善，考量到孕婦本身有糖尿病、胎兒體型較大，以及孕婦上一胎是剖腹產的原因，如果不安排緊急剖腹產手術，可能會造成孕婦子宮破裂等危機。

▲▼依照防疫規定，新生兒在小兒加護病房中進行隔離照護，在第零、24、72小時的PCR核酸檢測結果都是陰性。

當時值班的陳姵辰醫師表示，雖然確診孕婦來的時候是周末，但是其實有婦產科需要的民眾還是很多，光是從周五晚上到周六清晨，就接生了四個寶寶，包含兩位一般孕婦，一位居家隔離中的孕婦，還有這位確診孕婦。因為確診孕婦平常是在別的醫院做產檢，所以，在急診時就必須穿著全套防護裝備，為她進行各項必要的檢查，原本可以在半小時內完成的檢查與評估，在防疫要求下，團隊需要花上三倍的時間才能完成，還好團隊平常就做好準備與模擬演練，克服滿身汗水與防護面罩起霧的困難，順利在負壓手術室完成花蓮首例確診孕婦剖腹產手術。

生產過程中，新生兒從媽媽身上垂直感染新冠肺炎的機率很低，母體垂直感染的機率大約1～3%。花蓮慈院小兒部主治醫師秦家翊表示，新生兒出生的時候體重有3705公克，在第零、24、72小時的PCR核酸檢測結果都是陰性，由於早產加上媽媽有糖尿病的因素，新生兒肺部成熟度受到影響，出生時血氧濃度較低，經過相關處置與評估後，團隊先為新生兒進行插管，所幸在十多個小時後，狀況得到改善，成功拔管。依照防疫規定，新生兒在小兒加護病房中進行隔離照護，目前只需要使用非侵入性的經鼻呼吸器輔助治療，出生不到一周，一餐的奶量可以喝到70c.c.，體重已經有3780公克。

▲花蓮慈院護兒中心團隊，會透過LINE向已經出院回家居家照護中的媽媽與家人，回報新生兒最新狀況與照片。

經過醫療團隊的照護與休養，余小姐已經出院返家，並依照防疫規定進行居家照護。在疫情影響下，花蓮慈濟醫院急診部、婦產部、小兒部、麻醉部、護理部、感染管理控制室與各行政團隊，協力完成確診孕婦緊急剖腹產手術。不論是疾病還是懷孕，時間都不會因為疫情而暫停，除了為一般孕婦規劃獨立空間的「樂得兒」產房，花蓮慈院特別開設婦兒科專責病房，提供綠色通道，並且做好在專責病房、負壓手術室接生的準備，就是希望在落實防疫的情況下，守護好每位孕產婦與新生兒的生命安全。

