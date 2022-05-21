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毒犯裝咳躲罪　警鷹眼搜出K他命...快篩出爐眾人傻眼

▲20歲呂姓男子遇警盤查猛咳想嚇退警方，未料他快篩陽性確診染疫，並被警方起獲毒品咖啡包一批，被以高規格防疫作為偵辦送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲20歲呂姓男子遇警盤查猛咳想嚇退警方，未料他快篩陽性確診染疫，並被警方起獲毒品咖啡包一批，被以高規格防疫作為偵辦送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局永康所警員林忠毅與林宥廷2人，5月19日凌晨近1時許，在中山南路與與二王路口，發現20歲呂嫌駕車違規而攔停盤查身分時，呂嫌除神情緊張支支吾吾外，還未戴口罩故意猛咳，警方請呂嫌戴上口罩時，發現呂持有毒品咖啡包及愷他命等毒品，結果呂嫌快篩陽性，警方全副武裝偵辦送辦。

▲20歲呂姓男子遇警盤查猛咳想嚇退警方，未料他快篩陽性確診染疫，並被警方起獲毒品咖啡包一批，被以高規格防疫作為偵辦送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，呂嫌且警方盤查時未戴口罩，員警除立即保持防疫距離外，並請呂嫌戴上口罩，而呂嫌欲在隨身所帶之提包內取出口罩時，遭員警機警發現該提包內有露出新興毒品咖啡包及愷他命等大量違禁物，現場即依法將呂嫌逮捕帶回偵辦。經查扣清點，呂嫌持有第三級毒品愷他命17包、第三級毒品咖啡包162包等，毛重658餘公克，及電子磅秤1個及智慧型手機2部。

由於員警盤查時呂嫌疑故意不斷咳嗽狀，以為可嚇退警方不敢持續執勤，反讓警方命其找好口罩戴好，而再拿口罩之際不小心掉落一包毒品而意外發現包包藏有大量毒品，更誇張的是呂嫌不知自己有無確診，經警方實施快篩卻呈陽性反應的結果，讓呂嫌本人也驚訝不已。

▲20歲呂姓男子遇警盤查猛咳想嚇退警方，未料他快篩陽性確診染疫，並被警方起獲毒品咖啡包一批，被以高規格防疫作為偵辦送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，因呂嫌有明顯疑似確診症狀，讓員警提早提高警覺，交談過程中皆有戴口罩隔離對話，未有肢體接觸，並迅速於現場穿上隔離衣因應，案經帶返回勤務處所後，經呂嫌同意立即實施COVID-19快篩，結果呈陽性反應，隨即要求呂嫌穿上防護衣等加強防疫作為，後續依規定與台南地檢署實施視訊審訊，而辦理毒品罪嫌移送。

永康派出所長莊大成表示，毒犯非常狡猾欲假借偽裝確診欲讓員警卻步，但卻反遭員警識破，更不知自己確診到處散播病毒，實在是非常壞的榜樣，加上當前新興毒品嚴重戕害青少年身體健康甚鉅，警方一定強力掃蕩取締毒品不容挑釁，以展現防疫及維護治安的決心；也呼籲民眾有發現可疑不法或違反防疫規定，可撥打一一０報案或與轄區派出所聯繫，掃蕩毒品亂源，強化防疫安全，共同建構社區安全防護網。

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