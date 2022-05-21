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快訊／會考首日3320人確診　4590人使用533間二類備用試場

▲▼國中會考週末登場，新北市舉行防疫演練。（圖／新北教育局提供）

▲國中會考今起一連舉行兩天，首日共有3320名考生確診。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導


國中教育會考今（21日）起登場並一連舉行兩天，今年共有近20萬人報名，國教署長彭富源指出，截至今天早上第一節考試前，確診、快篩陽性未經PCR採檢及未獲PCR檢驗結果者共3320名考生，包括6名考生在家快篩陽性而未參加考試，而在第一節社會科考試時，共有4590人使用533間第二類備用試場，佔教育部準備2845間二類備用試場的18.7％，3320名確診考生將參加6月4、5日的補考。

今年國中會考共19萬9318人報考，為少子化衝擊以來首度跌破20萬人，今天第一天，第一節上午8時30分考社會科，第二節10時30分考數學，而今天早上社會科，共有19萬8819人報考，缺考人數2734人，缺考率1.4%，其中又以台北考區缺考778人最多，其次為新北考區505人。

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▲▼國中會考今起一連舉行兩天。（圖／教育部提供）

▲國中會考今起一連舉行兩天，首日共有3320名考生確診。（圖／教育部提供）

根據教育部統計，截至昨（20日）天中午12時為止，確診、快篩陽性未經PCR採檢及未獲PCR檢驗結果共2901人，居家隔離1690人，居家檢疫2人，自主防疫2544人，除2901人不能應考，其餘4千餘名考生將安排在653間第二類備用試場應考。

而根據今天最新統計資料，國教署長彭富源表示，截至今天早上第一節社為科考試前，確診、快篩陽性未經PCR採檢及未獲PCR檢驗共有3320人，其中包括6名考生在家快篩陽性而未參加考試，而在第一節社會科考試時，共有4590人使用533間第二類備用試場，佔教育部準備2845間二類備用試場的18.7％。

教育部補充說明，4590人在第二類備用試場應考，包括居家隔離2032人、居家檢疫2人、自主防疫2519人，還有現場出現發燒或呼吸道症狀37人；而開設533間第二類備用試場，包括居家隔離者282間、居家檢疫者2間、自主防疫者223間、現場出現發燒或呼吸道症狀者26間。

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