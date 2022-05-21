居隔單新系統下週上路　侯友宜嘆：中央總算重視問題

記者崔至雲／台北報導

本土確診者暴增，但隔離通知書大塞車，引發民怨，政委唐鳳昨日宣布，將啟用確診個案管理系統（MBBS），取代原有法傳系統。新北市長侯友宜昨晚針對此事回應「終於要換了」，今天早上受訪時又重申，中央終於正視這個問題，希望優化後，能真正解決民眾問題。

▲新北市長侯友宜日前視察民眾疫苗接種狀況。（圖／記者湯興漢攝）

為了加速居家隔離單的開立，行政院長蘇貞昌指示政委唐鳳研擬解決方案，20日下午，唐鳳召開記者會，宣布這星期將啟用確診個案管理系統（MBBS），取代原有法傳系統，讓第一線的縣市政府衛生局在調閱疫調資料、開立居隔單，都不再有時間差。

對此，侯友宜表示，中央系統當機，引發的各種民怨，已經一個多月了，一直苦口婆心的向中央反映，卻沒看不到積極的回應，看到民眾風吹雨淋，排隊苦苦等候，更看到衛生所同仁，因為系統當機，被民眾抱怨，甚至遭到辱罵，實在忍無可忍，必須要把實情說清楚，如今總算看到有動作了，希望中央的系統修正，真的能夠有效解決民眾的問題。

稍早侯友宜接受媒體提問，他再次提到，新北居家關懷照護中心每天會接到約四萬通電話，民眾最常抱怨的就是中央的法傳系統，這一個多月以來，他已和中央溝通無數次，遲遲無法優化，耽誤了很多確診者的寶貴診斷時間。現在中央終於正視這個問題，希望優化後，可以真正解決民眾問題。

