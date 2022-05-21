520公布新疫調系統解「居隔單之亂」　他轟：想表達蔡英文聞聲救苦？

▲新北市議員陳偉杰。（圖／翻攝陳偉杰臉書）

記者崔至雲／台北報導

國內確診人數暴增，「居隔單之亂」持續一個月後，政委唐鳳終於在20日宣布，未來將啟用確診個案管理系統（MBBS），取代原有法傳系統。新北市議員陳偉杰批評，問題早該解決，中央卻刻意選在520才公布，是要表示蔡英文真的有在「聞聲救苦」？

近期確診人數暴增，但不少民眾表示，都已經確診好多天了，甚至解居隔了，怎麼還沒收到居家隔離單？到底甚麼時候才能拿到？侯友宜為此也多次向中央反映，法傳系統的緩慢，是造成第一線醫務人員無法立即診斷、給藥的最大因素。

唐鳳昨日召開記者會指出，未來將有「確診個案自主回報疫調系統(MBBS)」來取代原有法傳系統，並於下周三正式上線，各縣市政府衛生局在調閱疫調資料、開立居隔單時，都不再有時間差。

陳偉杰指出，台灣防疫沒有超前部署如今已是國內外皆知，每次實施新措施不但拖拖拉拉，而且都還沒有配套，這次的「居隔單之亂」已經持續一個多月，中央卻選在520蔡英文就職六周年之際公布。他質疑，侯友宜市長苦口婆心反映，中央置之不理卻只想抬槓，如今拖到520才公布，究竟是在搞防疫，還是在搞慶祝？

陳偉杰批評，防疫措施慢好幾拍，受苦的只能是民眾。隔離期滿還收不到居隔單，除了自嘲宇宙邊緣人，只好風吹日曬雨淋等著申請居隔單。陳偉杰說，如今唐鳳以英雄之姿「回歸」提出新系統，協助蔡英文在520「降肉」來聞聲救苦，這齣戲碼真的能讓民眾感覺政府有在苦民所苦？

陳偉杰強調，地方政府向中央反映，是希望中央能提出解方，大疫來襲，誰有心思一直跟中央抬槓和吵架？這次蔡英文520出巡只到桃園而沒到疫情更嚴重的雙北，不知是不願面對現實，還是刻意迴避怕遭抗議？陳偉杰說，民眾只希望政府能迅速解決問題，並提供穩定的系統正常運作，在疫情苦日子下能少點揪心。

陳偉杰表示，如今新系統既然已建置完成，希望真如唐鳳所述能解決「居隔單之亂」。但就過去的紀錄來看，從疫苗預約平台當機到五倍券之亂，每一次的實施都像在「全民封測」，最後引爆全民之怒。陳偉杰說，希望蔡總統真的能夠「聞聲救苦」，讓新系統在520蔡總統的加持下正常運作，能真正解決問題，而不是帶來新的問題。