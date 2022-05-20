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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中央推「新系統」取代法傳　侯友宜：講了一個月終於要換

▲▼政委唐鳳20日下午回應防疫資訊系統議題。（圖／記者陳家祥攝）

▲政委唐鳳20日下午回應防疫資訊系統議題。（圖／記者陳家祥攝）

記者崔至雲／台北報導

近期國內確診人數暴增，造成衛福部法傳系統和自主回報系統大塞車，政委唐鳳20日下午宣布，這星期將啟用確診個案管理系統（MBBS），取代原有法傳系統。對此，新北市長侯友宜表示，講了一個月了，終於要換了，希望中央的系統修正，真的能夠有效解決民眾的問題。

近期確診人數暴增，但不少民眾表示，都已經確診好多天了，甚至解居隔了，怎麼還沒收到居家隔離單？到底甚麼時候才能拿到？侯友宜為此也多次向中央反映，法傳系統的緩慢，是造成第一線醫務人員無法立即診斷、給藥的最大因素。

為了加速居家隔離單的開立，行政院長蘇貞昌指示政委唐鳳研擬解決方案，20日下午，唐鳳召開記者會，宣布這星期將啟用確診個案管理系統（MBBS），取代原有法傳系統，讓第一線的縣市政府衛生局在調閱疫調資料、開立居隔單，都不再有時間差。

▲▼0520新北疫情，新北市長侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）

唐鳳表示，以往確診者在「自主回報系統」裡完成資料填寫後，因為法傳系統的程序較為嚴謹，因此衛生局人員無法第一時間在法傳系統上看到確診者資料，導致居隔單的開立會有時間差。

唐鳳指出，從現在開始，開立居隔單不必再經過法傳系統，衛生局人員要看確診者在自主回報系統上填過的資料，或是已開出去的居隔單，只要上確診個案管理系統即可。

對此，侯友宜表示，中央系統當機，引發的各種民怨，已經一個多月了，一直苦口婆心的向中央反映，卻沒看不到積極的回應，看到民眾風吹雨淋，排隊苦苦等候，更看到衛生所同仁，因為系統當機，被民眾抱怨，甚至遭到辱罵，實在忍無可忍，必須要把實情說清楚，如今總算看到有動作了，希望中央的系統修正，真的能夠有效解決民眾的問題。

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