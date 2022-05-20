快訊／唐鳳出手「新系統取代法傳」　居隔單、調資料沒有時間差

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快訊／唐鳳出手「新系統取代法傳」　開居隔單、調資料沒有時間差

▲▼政委唐鳳20日下午回應防疫資訊系統議題。（圖／記者陳家祥攝）

▲政委唐鳳20日下午回應防疫資訊系統議題。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

為了加速居家隔離單的開立，行政院長蘇貞昌指示政委唐鳳研擬解決方案，20日下午，唐鳳召開記者會，宣布這星期將啟用確診個案管理系統（MBBS），取代原有法傳系統，讓第一線的縣市政府衛生局在調閱疫調資料、開立居隔單，都不再有時間差。

唐鳳表示，以往確診者在「自主回報系統」裡完成資料填寫後，因為法傳系統的程序較為嚴謹，因此衛生局人員無法第一時間在法傳系統上看到確診者資料，導致居隔單的開立會有時間差。

唐鳳指出，從現在開始，開立居隔單不必再經過法傳系統，衛生局人員要看確診者在自主回報系統上填過的資料，或是已開出去的居隔單，只要上確診個案管理系統即可，日前已跟所有地方縣市衛生局同仁介紹過該系統，但部分衛生局人員還是使用法傳系統，導致仍有時間差。

至於為何不優化既有的法傳系統而要推行新系統，唐鳳說，法傳系統的主要功能並非開立居隔單，而是法定傳染病的通報，因此程序的設計比較精密、要求較多、有很多研判的邏輯等。

「但現在居家照護者佔多數，系統必須在很短的時間內判斷哪些人中重症、高風險，要這些對象能快速受到衛生系統的關心。」唐鳳說，「確診個案管理系統」（MBBS）的程式碼、介面，與2年前的防疫追蹤系統相似，介面操作方式說明書都是共通的，省去重新熟悉新系統的成本。

另外，有關目前有民眾需要補發接觸者隔離通知單，用於保險、請假證明，唐鳳表示，如果是之前沒有收到居隔單的人，不管是紙本還是電子，在下周三即可在網站上或健保快譯通直接取得證明，不需要透過衛生局接電話。

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