國中會考台中2.7萬人上考場　282名確診考生無法應試

▲國中會考周末登場，台中262名學生確診不能應試。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

111年國中會考將於5月21、22日兩天舉行，台中市考生有2萬6695人登場應試，但教育局統計，到20日上午9點鐘為止，有282名考生確診不得參加考試，另外居家隔離人數452人、居家檢疫1人，而這453人須到「第二類備用試場」應試。

今年中投區國中教育會考試務工作輪由市立豐原高中承辦，報考人數3萬805人、分別安排於34個考場學校，其中，台中市考生2萬6695人、規劃26個考場學校。今年考生家長仍不得陪考，但考場有特別成立「考生服務隊」，提供應考協助，並要求所有工作人員皆完成三劑疫苗施打。

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教育局表示，今年考場配合防疫進行分類，「一般試場」供一般考生、自主健康管理者，每間試場最多安排36名考生應試；「第一類備用試場」供突發傷病申請應考的學生；「第二類備用試場」則提供5類對象應考，包括居家隔離者、居家檢疫者、自主防疫者、現場有發燒或呼吸道疾病者，目前中投考區共增設460間二類備用試場，並依類型分流應試；確診考生不可應試，但可參加6月4、5日補考，不影響升學權益。

▲疫情升溫，預期家長接送狀況增加，交通局規劃部分考場周邊臨停。（圖／市府提供）



此外，交通局長葉昭甫指出，這次會考遇到疫情升溫，預期家長接送狀況增加，考場周邊將有大量臨停需求，市府在5月21日7時至9時、16時至18時，5月22日7時至9時、12時至14時，在台中28所學校考場周邊，如台中一中考場周邊一中街（育才街至育才北路）、雙十路二段（育才街至育才北路）等，開放紅線臨時停車，但每一方向仍須可保持一車道通行，另外如交岔路口與公車站牌 10公尺、消防栓 5公尺、停車場出入口、公車停靠區及單行道仍禁止臨時停車，