「快篩陽＝確診」唾液試劑也適用！條件QA一次看　可電話問診、代領藥

▲僅有通過EUA的試劑，才適用於「快篩陽＝確診」政策。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊晏琳／整理報導

快篩陽性視同確診政策上路，指揮中心提醒，僅有「居家隔離、居家檢疫、自主防疫對象」3類人才符合。除快篩試劑須有相關條件才能予以認證外，為方便民眾看診領藥，開放親友代領代看的新措施，也有限定資格。哪些快篩試劑適用？代領藥物有何限制？《東森新媒體ETtoday》整理最新防疫規定QA，帶民眾一次搞懂。

Q1：快篩陽性＝確診，適用於哪些人？

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A1：指揮中心宣布，凡「居家隔離、自主防疫、居家檢疫」3類對象，使用家用快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認，即為確診。因這3類人染疫可能性相對高，才予以適用，不是所有人都適用。

若是一般民眾快篩陽性，則需至鄰近採檢院所進行進一步檢測，請戴好口罩，不得搭乘大眾運輸工具，可選擇步行、開車、騎車，或由家人接送，若遇困難可聯繫各縣市政府單位，協助安排。

▲快篩陽線上看診前準備事項。（圖／指揮中心提供）

Q2：快篩陽性該怎麼通報？SOP？

A2：居家隔離對象於3天居家隔離、4天自主防疫，或居家檢疫對象於7天檢疫期間，使用家用快篩檢測結果陽性，應留在家中不可外出，並透過遠距門診醫療（可免費使用 24 小時視訊諮詢「健康益友APP」或聯繫所轄衛生局安排），請遠距／視訊診療醫師確認快篩陽性結果。

個案及醫師對結果如達共識，由評估醫師所屬醫事機構進行通報，並由系統自動研判確診；若無共識，則可通知地方衛生局安排PCR採檢。

▲快篩陽性＝確診通報流程。（圖／指揮中心提供）

Q3：所有快篩試劑都適用新政策嗎？

A3：指揮中心發言人莊人祥說明，包括唾液快篩試劑，只要食藥署EUA通過，且經醫師確認就可以；但「國外帶回、非EUA」快篩則無法作為判定使用。

此外，國內目前也開放民眾免專案輸入個人自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」，每人不超過100劑，免申請專案核准，每人限輸入一次。完整EUA核准快篩試劑名單，可前往食藥署家用新型冠狀病毒檢驗試劑專區查詢。

Q4：判定確診後下一步該怎麼做？

A4：若接到確診通知，可先告知密切接觸者，請他們自我隔離並健康監測，並填寫疾管署通知簡訊所附之「自主回報疫調系統」連結或是到「健康存摺」確認並填寫，再至台灣社交距離APP，上傳隨機ID，讓接觸者收到相關訊息。

完成上述動作後，等待地方衛生局安排收治隔離處所或居家照護即可，期間切勿出門。

Q5：確診不舒服怎麼拿藥、看醫生？

A5：指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，採居照護的居家個案，可運用「健康益友」APP聯繫看診，若醫師開立處方箋，協助送藥的1900藥局將可跟核心藥局領藥送到府。此外，也可像新北市每個行政區都有責任醫院進行居家照護，提供主動評估關懷、開藥等服務，也會將處方用藥一併安排由家人帶領或送藥到府。

至於一般沒有危險因子的確診者，可依照藥師公會全聯會公布6類居家常備藥品，分別為解熱止痛藥（乙醯胺酚)、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、腸胃藥、電解質補充劑等，幫助緩解症狀。若有任何不適加劇，也可使用居家關懷遠距醫療視訊看診。

Q6：可以請親友代替我看診或領藥嗎？有什麼限制？

A6：可以。指揮中心今天起開放確診者親友到124家「配賦醫院」防疫門診掛號看診，經醫師評估符合用藥條件者，可由代看診者於醫院領藥。

不過親友須為「非居家隔離者」，並持健保卡及確診證明，包括新冠病毒健康證明等；事前也要先依照醫院流程掛號及看診。完整124家配賦醫院名單可透過衛生福利部疾管署官網查詢。

Q7：我想就醫但不會操作視訊診療，可以改用電話嗎？

A7：可以。指揮中心宣布，開放醫師針對居家照護者確診者，得以「電話問診」代替或輔助視訊評估及問診，執行口服抗病毒藥物評估及開立。