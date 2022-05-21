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國中會考社會科圖表題逾5成！　天婦羅、人口問題與新聞自由入題

▲▼國中會考今起一連舉行兩天。（圖／教育部提供）

▲國中會考首節考社會科，天婦羅、人口問題與新聞自由入題。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

在嚴峻疫情的考驗下，國中教育會考今（21日）起一連舉行兩天。會考首日、首節登場為社會科，國中社會科教師分析，這次社會科試題重視圖表運用，佔比超過5成，重視學生資料解讀及圖表轉譯能力，試題取材跨學科，評量學生整合學習內容及具備多元社會科知識的能力，包括天婦羅、台灣人口與新聞自由等問題都入題，部分試題題幹稍長，但考生仍可在時間內完成作答。

到教育部協助解題的新北市中平國中地理科老師賈生玲表示，社會科試題共54題，圖表型試題佔比超過50%，所以學生在資料解讀及圖表轉譯能力非常重要，而這次的試題內容由淺而深，符合「難易適中」原則，評量學生不同層次能力學習成果，包括跨單元、跨冊與跨領域的統整能力；今年部分試題題幹稍長，但試題本題數從63題減少為54題，文字閱讀量與過去相當，考生在規定時間內仍可從容完成作答。

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賈生玲舉例說明，試題重視資料解讀與圖表轉譯能力，也重視使用各種圖表、照片、漫畫等不同形式呈現資料，像是第46題考台灣和地形有關地名，例如「墘」字代表位於某一地物或水體的旁邊，如港墘、溪墘等地名，這題目能評量學生能否從圖中墘字地名的分布判斷，推論出墘字的地名分布，最可能與哪個族群的集中區有關。

高雄市明義國中歷史老師陳莉婷分析，這次試題取材更生活化，貼近人類生活相關議題，且各章節出題平均，試題可看出略古詳今的課綱精神，並評量學生的學習表現，以第21題來說，以常見的日本料理「天婦羅」為題，題幹鋪陳這種料理傳入的起源為葡萄牙天主教徒最初到日本傳教貿易時傳入，藉此評量考生能否判斷「天婦羅」傳入日本的時代背景。

新北市福營國中公民老師卓旻寧指出，今年公民的圖表題占不到一半，試題取材跨學科（地理、歷史、公民與社會）整合，評量學生整合學習內容及具備多元社會科知識能力。

卓旻寧舉例說，像是第12題是以某一國家不同年分出生的婦女，在育齡期間累積的生育數趨勢圖，評量學生能否從圖中資料分析生育數改變原因，推測政府為維持人口結構穩定採行作法，剛好呼應台灣的人口問題，另第23題是舉甲國政府要求記者通過關於國家領袖思想的考試後，才能取得記者證，還列出圖表數量增減，藉此評量學生能否從圖表變化，判斷該國政府的作為對新聞自由及閱聽人影響。

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