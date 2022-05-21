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名醫曝「確診後無敵星星」效期短如流星　抗體不如打滿三劑

記者葉國吏／綜合報導　

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，20日在記者會中指出，已經確診解隔者，未來三個月內若有接觸確診者無須再次匡列，有如獲得無敵星星三個月，具有一定程度的免疫力。不過有醫師認為，這無敵星星效期很短，建議確診康復後還是得去打疫苗。

羅一鈞提到，今年有95萬民眾確診、曾經確診，1922防疫專線經常被問到一個問題，就是「已經確診、解隔朋友，再次接觸確診是否需要重新被匡列？」

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▲中央流行疫情指揮中心醫療應用組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞說，基本上才剛感染過，短期內不會再次感染，尤其現在流行Omicron，也沒有發現新的變異株進入國內，依照現行規範，曾確診個案，距當次確診發病日(無症狀者，以確診探檢日計算)後3個月內，再次接觸到確診個案，如於暴露後無症狀或未出現COVID-19相關症狀，無須匡列爲接觸者。

羅一鈞笑稱，坊間有些說法「當成獲得無敵星星，三個月內具有一定程度免疫力」，實務不列於需要被匡列者，請確診者可以注意自己相關權益。

不過台大兒童醫院院長、感染科專家黃立民認為，自然感染後的抗體效力只有3個月，疫苗抗體效力有6個月，加上如果未來有新的變異株入侵的話，感染形成的抗體可能起不了作用，就可能會再次感染。

黃立民建議，染疫康復者三個月後要再次接種疫苗追加劑，讓抗體升高預防再次感染。

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