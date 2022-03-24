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5至11歲疫苗「開打利弊一次看」！專家會議今激辯　2款mRNA納討論

▲▼美國紐約新海德公園一名13歲青少年接種輝瑞/BNT疫苗。美國疫情,新冠疫苗,學生接種。（圖／路透）

▲國內專家召開會議，針對5至11歲施打新冠疫苗與否，及青少年第三劑施打必要性激辯。（圖／路透）

記者張乃文／整理報導

本土新冠疫情數度波及學童，喚起外界對5至11歲疫苗，及12至17歲青少年第三劑施打的關注。只是，國內外專家看法不一，一派醫師擔憂染疫兒童的併發症、另一派醫師考量疫苗可能產生的心肌炎問題。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）則於今日（24）召開專家會議，會中針對2大議題討論、定案。

本土Omicron確診者症狀中，12歲以下兒童染疫後多為輕症，以發燒占大宗，加上國外數據，看似少有重症，但不少醫師及專家認為，兒童染疫者有增加趨勢，對於接種疫苗與否有其討論必要性。中央流行疫情指揮中心說明，今召開專家會議，會中討論2議題，包含12~17歲青少年的第三劑追加劑，及5~11歲基礎劑。針對11歲以下兒童部分，BNT、莫德納兩款mRNA疫苗都會列入討論。

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對於兒童染疫情況，兒科急診醫師吳昌騰提到，據研究，兒童的長期COVID症狀會影響所有年齡段，包括嬰兒，甚至會引發兒童多系統發炎症候群（MIS-C），雖然比例低，但對於身體的影響不可忽視，全身器官可能出現炎症及精神問題等，嚴重恐致命。台大兒童醫院院長黃立民先前也曾說，兒童是容易受到感染的族群，「恐怕不能不打疫苗。」

▲▼疫苗,莫德納,輝瑞。（圖／路透）

▲專家會議對於兒童疫苗將納入mRNA兩款討論。（圖／路透）

不過，有專家提出不同看法，台大公衛學者陳秀熙分析利弊，由於兒童施打後可能會有接種部位疼痛、疲倦、發燒、無法上學等症狀；但未接種疫苗確診，大部分都是輕症，包括咳嗽、頭痛、流鼻涕、發燒，就算最嚴重也是所謂的兒童多系統發炎症候群。

前台大感染科醫師林氏璧則指出，這議題真的不好決定，疫苗目前已經不太能防感染或傳給他人，主要是防重症，但兒童本來重症風險就極低，在此族群廣泛施打疫苗真的很難說一定是利大於弊。他指出，兒童要打疫苗的話應該使用兒童劑型，而非簡單的用大人劑型抽三分之一即可。

林氏璧認為，疫苗現階段重點是防重症，就該打在重症風險最高的人群即可，「讓兒童大幅施打比較像是在治療家長的焦慮」。但最終決定仍留給國內的兒科疫苗專家們激辯，這個問題沒有最好的答案。

除了5至11歲疫苗問題有待商榷，已接種2劑BNT的12至18歲族群同樣須思考第三劑疫苗的必要性。ACIP召集人李秉穎坦言，國內外對青少年的追加劑都尚未有共識，且目前也僅有BNT可施打，其他疫苗都還沒獲得授權，但考量要讓青少年施打第三劑的主因就是Omicron。他指出，既然成人需要施打第三劑加強保護力，青少年同理勢必也得接種，只是問題在於，心肌炎的發生讓他十分擔憂。

▲苗栗縣22日起開始展開校原施打BNT疫苗，23日共有510名學生請疫苗假在家休息。（圖／記者黃孟珍攝）

▲青少年施打第三劑的需求，有專家擔憂心肌炎問題導致利弊得失相近。（示意圖／記者黃孟珍攝）

小兒科醫師林應然同樣因心肌炎，針對青少年施打第三劑傾向「沒有必要」，而權衡利弊得失相近，他認為，屆時若開放接種，除了明確告知優劣，應不強迫施打。

陳秀熙對此議題則是持保留態度，包括副作用等利弊考量。他不諱言，若疫情較緩和其實是不太需要；不過，反過來說，假設超過一定比例的青少年感染，可能演變成大流行，就要考慮接種。

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