兒童染疫症狀「與成人不同」！醫：防高燒、熱痙攣　家長需做2件事

▲台大兒童醫院院長黃立民。（圖／記者洪巧藍攝）

記者楊晏琳／綜合報導

感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民，日前拍攝一段有關兒童染疫的注意事項影片，給全國醫師聯合會COVID-19應變會議。他指出，相較成人染疫，兒童以腸胃道症狀更為明顯，且一旦發燒體溫就會迅速升高，有熱痙攣風險，建議兒童染疫時，家長先準備好退燒藥，並多補充水分，若後續皆無緩解，再由衛生局安排視訊看診。

黃立民表示，近期兒童染疫增加，表示疫情已進入家戶感染階段。與成人相比，兒童染疫以腸胃道症狀更為明顯，包括腹痛、嘔吐、腹瀉等；雖然不是每個個案都會發燒，但常常一發燒就迅速飆高至39度，嚴重甚至有熱痙攣的可能，因此家長在照護兒童時，需考慮兒童症狀和成人不同。

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黃立民指出，接下來要考慮的是5至11歲兒童是否要打疫苗，以及12至18歲打第三劑的必要性。目前國家政策改為減災、共存，未來干預會降低、疫調簡化，停班、停課大量減少，輕症在家休養，診斷過程也會大幅改變，變成迅速診斷、給藥。

不過黃立民也說，目前輝瑞口服藥需求極大，難以取得大量藥物，且藥價相當昂貴，5天就要2萬台幣，政府不太可能大量採買，「因此現階段瑞德西韋的角色仍相當重要。」

黃立民提到，輝瑞藥廠有意釋出專利、讓各國自製藥品，他建議國內可朝此方向推動。此外他也呼籲，隨著疫情演變，未來公衛手段將逐漸退場，回歸醫療方向處理，第一線醫師要能夠承擔此任務。