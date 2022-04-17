兒童首例重症「病情罕見急變」　4危險徵兆快送醫！家中這款藥先備好

▲國內出現首例新冠重症兒童，讓不少家長相當擔憂。（圖／達志影像／美聯社）

記者張乃文／整理報導

中央流行疫情指揮中心公布1名2歲幼童確診出現重症。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提醒，孩童有4大症狀要特別留意，包含喉嚨痛、流鼻水/鼻塞、咳嗽、發燒，而相關警示徵兆包含喘/呼吸困難、持續胸痛/胸悶、意識不清/抽搐、皮膚/嘴唇/指甲床發青。

羅一鈞說明，該名國內首例重症幼童，年齡未滿5歲，4/14早上採檢、傍晚出現較嚴重症狀、晚上確診，住進加護病房，出現急性腦炎併多重器官異常，使用呼吸器治療；藥物則用上類固醇、免疫調節劑、無慢性病史。對於國內12歲以下孩童還未有新冠疫苗可接種，加上疫情升溫，不少家長擔憂兒童暴露在染疫風險下，更擔心確診後重症。

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藉此羅一鈞提醒，孩童染疫同樣有前兆要注意，症狀包括喉嚨痛、流鼻水/鼻塞、咳嗽、發燒，而4大警示徵兆，喘/呼吸困難、持續胸痛/胸悶、意識不清/抽搐、皮膚/嘴唇/指甲床發青，可能是有肺炎或心肺功能受影響，甚至是休克、缺氧等情況發生，要立刻通報119尋求緊急送醫。不過，首例的兒童重症個案病情發生急劇變化，新北衛生局也認為「這是非常罕見的病況」。

感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民日前則拍攝一段有關兒童染疫的注意事項影片。他指出，相較成人染疫，兒童以腸胃道症狀更為明顯，包括腹痛、嘔吐、腹瀉等；雖然不是每個個案都會發燒，但燒起來可能就會迅速飆高至39度，嚴重甚至有熱痙攣的可能，建議兒童染疫時，家長先準備好退燒藥，並多補充水分，若後續皆無緩解，再由衛生局安排視訊看診。

▲指揮中心4/16公布新增10例本土中重度以上個案說明。（圖／指揮中心提供）

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