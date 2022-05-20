　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

梁維珊／分手吧！但裁判離婚怎麼這麼難

▲桃園市林姓男子與王姓妻子結褵30餘年，因脾氣暴躁或工作不順動輒對妻子威脅辱罵，甚至不讓其睡覺精神虐待到天亮，去年8月林男以打火機丟擲王女眼部成傷，王女不堪長期遭家暴憤而訴請離婚獲准。(圖／視覺中國CFP）

▲2022年11月15日，大法官將就《民法》裁判離婚的條件進行言詞辯論，期盼能衡量伴侶和小孩間的意思自由與人格發展自由，不要再讓離婚過程變成生命裡的復仇布局。(圖／視覺中國CFP）

據報載，某位醫師娘因為發現先生外遇，委託徵信社抓姦，但卡在通姦除罪化，因此突發奇想，先確認小三與先生共處一室後，再向警方謊稱先生自殺。最後，醫師娘與徵信社都被判侵入住宅罪及強制罪，背上刑事前科。

這位醫師娘費盡心思抓外遇，不外乎就是想請法院判准離婚。但離婚怎麼會這麼難？因為翻開《民法》規定，要有下列類似狀況，法院才會判決離婚，其中包含「重婚」、「與配偶以外之人合意性交」、「夫妻之一方對他方為不堪同居之虐待」、「夫妻之一方惡意遺棄他方」等狀況（註一）。

按照規定，情感受創者為了獲得一紙離婚判決，竟還要四處奔波、張羅證據；稍有不慎，還要背上刑事犯罪前科甚至損害賠償，這肯定始料未及。上述裁判離婚的條件，其實有不少問題。

通姦除罪化後，難舉證配偶在外親密舉動

偷情這件事，既然會對配偶躲躲藏藏，在通姦除罪化後，少了警方的力量，也就很難找到合法堪用的證據。因此，想要離婚的一方，只好無所不用其極，像是用GPS跟監、在家中裝監視器、找徵信社跟蹤、謊報自殺抓姦、侵入他方手機或電腦設備等，都是為了取得伴侶「與配偶以外之人合意性交」的證據。

而在費盡九牛二虎之力後，婚姻雖然可能順利解除，但自己卻不慎淪為刑事被告；除了留下前科記錄，還會有損害賠償的責任（付出去的可能比外遇獲賠還多）。而這樣侵害隱私所導致的，不光只是法律責任，還可能被對方提告家庭暴力。

此外，為了抓到對方不倫，進而請求裁判離婚的過程也是極為痛苦的。在這樣撕裂彼此的過程中，不僅是伴侶兩方形同陌路，最可憐的還是孩子，不止得面臨選邊站，甚至必須「選邊戰」。這樣的離婚訴訟，讓所有參與其中者都受傷了。

為證明受虐待，只好刻意製造家暴？

撇除平時高衝突人格所致的家庭暴力外，很多人為了要取得家暴證據，只好去引發衝突，讓對方用言語來攻擊自己，甚至不惜刺激對方，使自己被對方毆打，再到醫院驗傷以取得家暴證據。

來找律師的個案當中，不少家暴受暴者拿著配偶促成的驗傷單或婆媳不合的影音證據說：「律師，我這樣可以告離婚了吧？」我都在反思，這真的是法院想要看到的離婚方式嗎？不論離婚結果如何，這個「尋找」證據的過程，多半會帶來創傷後症候群（PTSD），這對一個想離婚的人來說，是不是太苦了？

避免衝突的分居，卻被認定惡意遺棄？

一段衝突的關係要緩解，比較立即有效的方式不是去強迫溝通，而是先保有安全距離，不要讓彼此落入家暴傷害者與被害人。然而，為此離家分居的一方，不論有無離婚的意願，都可能會被他方指責「未履行同居義務」，藉此取得「被惡意遺棄」的離婚發球權，或者談判籌碼。

悲哀的是，這樣控告對方不同居而勝訴的一方，其實根本也不希望對方回家，反而多半戰戰兢兢的想：如果對方真的回來，我該怎麼辦？因此，分居一定是惡意遺棄嗎？如果分居，會不會緩和當下高漲的情緒？在考量可能的家庭暴力下，分居不啻是保護彼此的方法之一，但如果按照實務現況，經常被對方認定是惡意遺棄，進而導致自身無法請求離婚。這樣說白了，就是他方的報復心態，也讓雙方都走不出這個困境。

另一個能被判決離婚的要件—重婚，在民國 97 年 5 月 23 日開始施行「登記婚」後，基本上很難再出現重婚的狀況，除非其中一方在這時間之前曾經與前任辦過儀式婚。即使如此，後婚配偶也可以選擇起訴請求確認婚姻關係不存在，就不必打離婚訴訟，而且照樣可以分財產。目前看來，這個裁判離婚要件比較少用（註二）。

大法官即將審查裁判離婚的條件

貌合神離卻無法協議離婚的原因百百種，有的考量孩子還小，有的考量夫妻財產分配，有的因為社會地位與面子問題等，種種自欺欺人的婚姻實在太多了；等到決定提出離婚訴訟時，才發現離婚竟要長遠布局，漫天尋找證據。最終，雙方用撕裂關係的方式，好不容易才獲得法院判准離婚；但在這樣的攻防下，未來實難再要求雙方為了孩子成為「合作父母」。

離婚相關法律也要與人性結合，不能只是光唱高調而已。在雙方無法協議離婚，而需要選擇裁判離婚的前提下，是否能設計更溫和的方式來處理？不必去比較誰的責任比較多？是否能在結婚自由的前提下，也尊重離婚自由，減輕雙方在訴訟過程中的種種衝突。

可參考其他國家的離婚法制，比如香港法院：可就分居一年得對方同意，或分居滿二年者裁判離婚；同時，配偶雙方需誠實填載在世界各國的財產，以達夫妻公平分配財產的境地。於是，良好的制度，可以避免因為裁判離婚讓關係遍體麟傷，更不用刻意製造家庭暴力衝突，導致孩子們發生忠誠議題，無須讓孩子們在父母間選邊站，減緩各種對孩子們身心健康發展的種種遺憾。

2022年11月15日，大法官將就《民法》裁判離婚的條件（《民法》第 1052 條第 2 項）進行言詞辯論，筆者期盼：大法官們能妥善就裁判離婚的要件進行審視，並好好衡量伴侶和小孩之間的意思自由與人格發展自由間做衡量，不要再讓離婚過程變成生命裡的復仇布局，並引發各種家事及刑事案件，更不要讓孩子們因父母離異被迫選擇骨肉永久分離。

附註：

註一：很多配偶沒有完全符合裁判離婚的常見條件，因此《民法》第1052條第2項另外規定：「有前項以外之重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。」

註二：除了上述常見的離婚訴求外，還有更多常見、卻難舉證的是：家庭成員之間的冷暴力、配偶間的個性不合、配偶間經濟分攤及各自父母奉養金的爭議、家務是否能合理分配、育兒方法不同導致的衝突、婆媳姑嫂間兩相厭的狀況等。

好文推薦

梁維珊／分居多年，離婚後財產還要分他嗎

梁維珊／【王力宏婚變】雙重國籍者的離婚官司怎麼打

梁維珊／從大S與汪小菲離婚看兩岸離婚差異

▲▼ 法律白話文運動梁維珊，國際家事律師協會（IAFL）首位台灣律師。以上言論不代表本報立場。

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

ET快訊
黃安時隔7年坦白「不在大陸動手術原因」　網驚：膽子真大！
Makiyo懷孕4月「上圍激增到G罩杯」！　老公羞曝被這點吸
快訊／高雄民宅惡火「11歲男童受困陽台」！　民眾直播集氣
快訊／Makiyo公證「我是金太太了」　挺肚現身戶政事務所
《奧丁：神叛》員工改後台做神裝「25小時爽150次」　官方開
快訊／曾性侵女藝人幫傭！　「孤狼淫賊」跛腳上囚車畫面曝光
不用有房產！　廖老大「女婿唯一條件曝光」
線上課沒關麥「啪啪聲全放送」　妹子嬌嗔：黏黏的我不行了
快訊／嚴正嵐當媽媽了！　宣布秘嫁吉他手生子
快訊／PTT抹黑徐巧芯！造謠者被起底是國小老師　校方開鍘了
3主菜便當95元「肉多到蓋不上」　萬人跪求地址：夭壽便宜
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

通姦除罪...腥夫小三脫罪上新聞！　正宮印出來貼門口反吃官司

心機小三廁所直播洩密！元配提告竟敗在「性自主」　沉痛自白曝

大老婆免驚！法官認配偶權不存　專家曝「告贏小三賠錢」撇步

首例！高雄通姦男聲請釋憲成功獲無罪確定　刑事補償未准

夫愛賭又菸酒不離身！1原因她不忍了　硬起來喊離：別在我戶口上

離婚率最高是花蓮！律師「10點家庭法律」勸世：做愛不是夫妻義務

黑車白車搞不清！檢座蔡甄漪誤導證詞致人冤獄遭求償判罰申誡

梁維珊／分手吧！但裁判離婚怎麼這麼難

許元昱／法院可以強逼我道歉嗎

陳雅譽／震樓神器反擊樓上噪音　擾鄰報復恐觸法

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

雨天騎車死不穿雨衣！　他自豪：真正的淡水人

被爆違停施壓員警「不准罰」　徐巧芯：有拜託他開被拒絕

糗！毒男違停買花送女友　警勸導驚見毒品抓回警局

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

Makiyo挺孕肚嫁人！選「520公證」　交往3月發現懷孕4月…老公秒求婚

黑車白車搞不清！檢座蔡甄漪誤導證詞致人冤獄遭求償判罰申誡

梁維珊／分手吧！但裁判離婚怎麼這麼難

許元昱／法院可以強逼我道歉嗎

陳雅譽／震樓神器反擊樓上噪音　擾鄰報復恐觸法

台股反彈上漲124點收16144！收復五日線　台積電站回530元

弄「尿尿的地方」狂拍29次性愛照　噁狼性侵7歲女判235年

Makiyo老公一簽字「嘆氣了」！急喊：沒回頭路了…經紀人甜揭背後原因

墾丁萬里桐2潛水客遇強勁洋流　無力游回漂海上被救上岸

徐巧芯違停被抹黑施壓！嗆「朋友在當警察」　他秒切割：不認識

狠師拿鐵湯匙「打斷男童門牙」　教育局火速調查：一定開罰！

擺脫連兩戰熄火低潮　陽岱鋼敲安打貢獻打點

澳洲明大選！800公斤大鱷魚預測「政黨輪替」　下任總理可能是他

熱火慘輸25分超難堪　巴特勒：保證找到辦法解決

網友瘋搶！台積電推35週年「護國神杯」　炒到一個2000元還是被搶翻

老公剛往生又遇疫情！氣質女「超胸求生」　激戰聲傳遍走廊

法律熱門新聞

檢座蔡甄漪誤導證詞　職務法庭判罰申誡

李善植／陪同隔離也算隔離

梁維珊／離婚怎麼這麼難

陳雅譽／震樓神器擾鄰恐觸法

許元昱／法院可以強逼我道歉嗎

買手指虎當戒指　當心牢獄之災！

《少年吔》看電影做公益

告訴6月期限　法界：過了就GG

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

蔡正傑／酒測值未超標不算犯罪嗎

黃伊平／墮胎需要配偶同意嗎

5男關一起　牢房竟變炮房

更多熱門

相關新聞

男友虐死3歲女兒　狠母助棄屍判刑定讞

男友虐死3歲女兒　狠母助棄屍判刑定讞

南投日前發生起一起駭人聽聞的虐童案件，3歲彭姓女童遭生母的男友餵毒、竹筷刺腿多方凌虐致死，陳男虐死女童後，竟找母親前來協助棄屍，最後將屍體埋藏在南投山區。彭女一審遭判刑1年10月，她上訴二審請求緩刑，但二審改判1年2月未宣告緩刑。案經上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。

許元昱／法院可以強逼我道歉嗎

許元昱／法院可以強逼我道歉嗎

人夫偷吃女同事　正宮等他下班見這一幕崩潰了

人夫偷吃女同事　正宮等他下班見這一幕崩潰了

陳雅譽／震樓神器擾鄰恐觸法

陳雅譽／震樓神器擾鄰恐觸法

向調查官同學刺探　台商無罪遭撤銷

向調查官同學刺探　台商無罪遭撤銷

關鍵字：

法律司改人權梁維珊離婚法律白話文運動通姦除罪化家暴保護令憲法法庭

讀者迴響

熱門新聞

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

劉真6歲女兒「知道媽媽已不在了」

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

確診破百萬奪千命　蔡英文等3人遭告發涉殺人罪

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

曾撂話退YouTube圈！　勾惡「IG無預警消失」回應了

打疫苗再感染獲超級免疫　專家曝1條件

不斷更新／21縣市高中以下採遠距教學

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

賈永婕曝「救命神器」急缺嬰幼兒管線

強尼戴普「前砲友」金髮女星出庭

媽祖一來就賣掉2台車　白沙屯媽突衝TOYOTA車廠員工感動下跪

更多

最夯影音

更多
他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」
新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面