梁維珊／分手吧！但裁判離婚怎麼這麼難

▲2022年11月15日，大法官將就《民法》裁判離婚的條件進行言詞辯論，期盼能衡量伴侶和小孩間的意思自由與人格發展自由，不要再讓離婚過程變成生命裡的復仇布局。(圖／視覺中國CFP）

據報載，某位醫師娘因為發現先生外遇，委託徵信社抓姦，但卡在通姦除罪化，因此突發奇想，先確認小三與先生共處一室後，再向警方謊稱先生自殺。最後，醫師娘與徵信社都被判侵入住宅罪及強制罪，背上刑事前科。

這位醫師娘費盡心思抓外遇，不外乎就是想請法院判准離婚。但離婚怎麼會這麼難？因為翻開《民法》規定，要有下列類似狀況，法院才會判決離婚，其中包含「重婚」、「與配偶以外之人合意性交」、「夫妻之一方對他方為不堪同居之虐待」、「夫妻之一方惡意遺棄他方」等狀況（註一）。

按照規定，情感受創者為了獲得一紙離婚判決，竟還要四處奔波、張羅證據；稍有不慎，還要背上刑事犯罪前科甚至損害賠償，這肯定始料未及。上述裁判離婚的條件，其實有不少問題。

通姦除罪化後，難舉證配偶在外親密舉動

偷情這件事，既然會對配偶躲躲藏藏，在通姦除罪化後，少了警方的力量，也就很難找到合法堪用的證據。因此，想要離婚的一方，只好無所不用其極，像是用GPS跟監、在家中裝監視器、找徵信社跟蹤、謊報自殺抓姦、侵入他方手機或電腦設備等，都是為了取得伴侶「與配偶以外之人合意性交」的證據。

而在費盡九牛二虎之力後，婚姻雖然可能順利解除，但自己卻不慎淪為刑事被告；除了留下前科記錄，還會有損害賠償的責任（付出去的可能比外遇獲賠還多）。而這樣侵害隱私所導致的，不光只是法律責任，還可能被對方提告家庭暴力。

此外，為了抓到對方不倫，進而請求裁判離婚的過程也是極為痛苦的。在這樣撕裂彼此的過程中，不僅是伴侶兩方形同陌路，最可憐的還是孩子，不止得面臨選邊站，甚至必須「選邊戰」。這樣的離婚訴訟，讓所有參與其中者都受傷了。

為證明受虐待，只好刻意製造家暴？

撇除平時高衝突人格所致的家庭暴力外，很多人為了要取得家暴證據，只好去引發衝突，讓對方用言語來攻擊自己，甚至不惜刺激對方，使自己被對方毆打，再到醫院驗傷以取得家暴證據。

來找律師的個案當中，不少家暴受暴者拿著配偶促成的驗傷單或婆媳不合的影音證據說：「律師，我這樣可以告離婚了吧？」我都在反思，這真的是法院想要看到的離婚方式嗎？不論離婚結果如何，這個「尋找」證據的過程，多半會帶來創傷後症候群（PTSD），這對一個想離婚的人來說，是不是太苦了？

避免衝突的分居，卻被認定惡意遺棄？

一段衝突的關係要緩解，比較立即有效的方式不是去強迫溝通，而是先保有安全距離，不要讓彼此落入家暴傷害者與被害人。然而，為此離家分居的一方，不論有無離婚的意願，都可能會被他方指責「未履行同居義務」，藉此取得「被惡意遺棄」的離婚發球權，或者談判籌碼。

悲哀的是，這樣控告對方不同居而勝訴的一方，其實根本也不希望對方回家，反而多半戰戰兢兢的想：如果對方真的回來，我該怎麼辦？因此，分居一定是惡意遺棄嗎？如果分居，會不會緩和當下高漲的情緒？在考量可能的家庭暴力下，分居不啻是保護彼此的方法之一，但如果按照實務現況，經常被對方認定是惡意遺棄，進而導致自身無法請求離婚。這樣說白了，就是他方的報復心態，也讓雙方都走不出這個困境。

另一個能被判決離婚的要件—重婚，在民國 97 年 5 月 23 日開始施行「登記婚」後，基本上很難再出現重婚的狀況，除非其中一方在這時間之前曾經與前任辦過儀式婚。即使如此，後婚配偶也可以選擇起訴請求確認婚姻關係不存在，就不必打離婚訴訟，而且照樣可以分財產。目前看來，這個裁判離婚要件比較少用（註二）。

大法官即將審查裁判離婚的條件

貌合神離卻無法協議離婚的原因百百種，有的考量孩子還小，有的考量夫妻財產分配，有的因為社會地位與面子問題等，種種自欺欺人的婚姻實在太多了；等到決定提出離婚訴訟時，才發現離婚竟要長遠布局，漫天尋找證據。最終，雙方用撕裂關係的方式，好不容易才獲得法院判准離婚；但在這樣的攻防下，未來實難再要求雙方為了孩子成為「合作父母」。

離婚相關法律也要與人性結合，不能只是光唱高調而已。在雙方無法協議離婚，而需要選擇裁判離婚的前提下，是否能設計更溫和的方式來處理？不必去比較誰的責任比較多？是否能在結婚自由的前提下，也尊重離婚自由，減輕雙方在訴訟過程中的種種衝突。

可參考其他國家的離婚法制，比如香港法院：可就分居一年得對方同意，或分居滿二年者裁判離婚；同時，配偶雙方需誠實填載在世界各國的財產，以達夫妻公平分配財產的境地。於是，良好的制度，可以避免因為裁判離婚讓關係遍體麟傷，更不用刻意製造家庭暴力衝突，導致孩子們發生忠誠議題，無須讓孩子們在父母間選邊站，減緩各種對孩子們身心健康發展的種種遺憾。

2022年11月15日，大法官將就《民法》裁判離婚的條件（《民法》第 1052 條第 2 項）進行言詞辯論，筆者期盼：大法官們能妥善就裁判離婚的要件進行審視，並好好衡量伴侶和小孩之間的意思自由與人格發展自由間做衡量，不要再讓離婚過程變成生命裡的復仇布局，並引發各種家事及刑事案件，更不要讓孩子們因父母離異被迫選擇骨肉永久分離。

附註：



註一：很多配偶沒有完全符合裁判離婚的常見條件，因此《民法》第1052條第2項另外規定：「有前項以外之重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。」



註二：除了上述常見的離婚訴求外，還有更多常見、卻難舉證的是：家庭成員之間的冷暴力、配偶間的個性不合、配偶間經濟分攤及各自父母奉養金的爭議、家務是否能合理分配、育兒方法不同導致的衝突、婆媳姑嫂間兩相厭的狀況等。

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●梁維珊，國際家事律師協會（IAFL）首位台灣律師。以上言論不代表本報立場。