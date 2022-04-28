通姦除罪...腥夫小三脫罪上新聞！　正宮印出來貼門口反吃官司

▲台東林姓女子不滿小三介入，導致婚姻破裂，憤而到小三門口散布婚外情內容。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台東報導

台東一名陳姓男和105年間和沈姓女子外遇，被林姓妻子告上法院，兩人被判處徒刑3個月，上訴期間正逢大法官宣告通姦除罪化，兩人因而被高院判決免刑，成了台東第一對「受益者」，被許多媒體報導。但林女不滿沈女介入婚姻，到沈女住處大門張貼紙張，宣傳沈女「在男方住家上床」，沈女提告後，台東地院依誹謗罪，判處林婦拘役30日。

判決指出，林女不滿婚姻因沈女介入破裂，導致她離婚後和前夫還有財務糾紛，沈女和前夫卻光明正大在一起，所以把網路上報導沈女與陳男姦情的新聞，用A4紙列印出來，於110年3月連2日張貼在沈女公寓樓下的玻璃大門上。

林女在警詢時辯稱，自己只是想要警告，也沒有指名道姓，會張貼三張A4紙是想要借用網路新聞給介入破壞家庭和諧的第三者作警惕，而沈女就是妨害她家庭的第三者等語；但在審理時又翻供，否認在沈女住戶張貼這些文字內容，都是把紙丟在前夫住處信箱。

但沈女表示，紙上內容包含「沈女」、「在陳男住家上床」，她確定是林女想報復所為，也有鄰居直接問她紙上寫的內容是不是在說她。

台東地院勘驗沈女住家附近監視器，發現林女前往沈女住處附近的時間，與紙張被張貼時間相近，且該棟公寓也只有沈女和她女兒性沈，認定林女所張貼紙張雖未直接指名道姓，但由內容與張貼位置已故意揭露足夠訊息，讓人可以得輕易搜尋並知道沈女真實身份。再者，就算林女言論內容屬實，也純屬沈女個人私德而與公共利益無關，林女仍無法免於誹謗罪責，因此將她判處拘役30天，如易科罰金，以1000元折算1日。

另林女於同年4月12日同樣張貼紙張，含「專家專門抓老猴公與老猴母」、「姦夫淫婦」、「原住民介入別人家庭」、「拒絕小三趴上床」等內容，但法官認為這些內容不足以辨識所指對象，所以判處無罪。