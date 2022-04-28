　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

通姦除罪...腥夫小三脫罪上新聞！　正宮印出來貼門口反吃官司

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲台東林姓女子不滿小三介入，導致婚姻破裂，憤而到小三門口散布婚外情內容。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台東報導

台東一名陳姓男和105年間和沈姓女子外遇，被林姓妻子告上法院，兩人被判處徒刑3個月，上訴期間正逢大法官宣告通姦除罪化，兩人因而被高院判決免刑，成了台東第一對「受益者」，被許多媒體報導。但林女不滿沈女介入婚姻，到沈女住處大門張貼紙張，宣傳沈女「在男方住家上床」，沈女提告後，台東地院依誹謗罪，判處林婦拘役30日。

判決指出，林女不滿婚姻因沈女介入破裂，導致她離婚後和前夫還有財務糾紛，沈女和前夫卻光明正大在一起，所以把網路上報導沈女與陳男姦情的新聞，用A4紙列印出來，於110年3月連2日張貼在沈女公寓樓下的玻璃大門上。

林女在警詢時辯稱，自己只是想要警告，也沒有指名道姓，會張貼三張A4紙是想要借用網路新聞給介入破壞家庭和諧的第三者作警惕，而沈女就是妨害她家庭的第三者等語；但在審理時又翻供，否認在沈女住戶張貼這些文字內容，都是把紙丟在前夫住處信箱。

但沈女表示，紙上內容包含「沈女」、「在陳男住家上床」，她確定是林女想報復所為，也有鄰居直接問她紙上寫的內容是不是在說她。

台東地院勘驗沈女住家附近監視器，發現林女前往沈女住處附近的時間，與紙張被張貼時間相近，且該棟公寓也只有沈女和她女兒性沈，認定林女所張貼紙張雖未直接指名道姓，但由內容與張貼位置已故意揭露足夠訊息，讓人可以得輕易搜尋並知道沈女真實身份。再者，就算林女言論內容屬實，也純屬沈女個人私德而與公共利益無關，林女仍無法免於誹謗罪責，因此將她判處拘役30天，如易科罰金，以1000元折算1日。

另林女於同年4月12日同樣張貼紙張，含「專家專門抓老猴公與老猴母」、「姦夫淫婦」、「原住民介入別人家庭」、「拒絕小三趴上床」等內容，但法官認為這些內容不足以辨識所指對象，所以判處無罪。

►「石墨烯枕頭」超優惠價，包準一睡愛上！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
台積電買在588　卡山頂淚「上面好冷」！釣出688T大學長
暴跌10°C時間曝！「雨區越來越廣」　1圖看懂天氣變化
國研院代理副院長葉文冠驚傳猝逝！　享年58歲
女兒IG穿短上衣露「纖細水蛇腰+美腿」　小S急了秒發警告
快篩陽怎麼辦？　北市：先當自己確診
春風開腔：不是刺青、賺點錢就叫兄弟！　暗示「別當壞榜樣」
台61線4大車連撞「驚見坦克」！　白色休旅「神功護體」被包夾
快訊／創投聞人搞內線狠撈　同欣電董座陳泰銘列證人約談
快訊／本土+11353「新北飆破4千例」　台北增2424例
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐團成員領300萬想黑吃黑破功　警攻入水房救出6名「人肉ATM」

「地底傳出哀嚎聲」男取水摔10米古井　雙腿骨折警消吊掛送醫　

原物料飆漲鎖定工地狂偷！鐵材電纜多到要租貨車來載　2賊落網

他和女友吵架竟喝光整罐清潔劑　恍神坐車上...警鬼門關前搶命

通姦除罪...腥夫小三脫罪上新聞！　正宮印出來貼門口反吃官司

中橫關原段坍方驚悚空拍曝！整片山滑落阻斷道路　這次要修到5／11

春節前強擄桃園賭場大亨！拘禁6天勒贖5100萬　7綁匪下場出爐

高雄驚傳議員「向市民借錢週轉」　當事人急報案！警介入追查

大法庭要檢方證明「累犯」　劍青檢改怒轟：自私無知，甩鍋他人

新北逆子與母吵架放火燒屋！　他竟冷眼看火狂燃...堂弟險被燒死

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

牽繩被「超萌黑色會」咬走　柴嫌棄臉拉拔河：1比5還輸

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

阿伯從右側鑽縫撞騎士　被攔下辯：偶要過啊！

王子「5歲毛弟VS.5個毛弟」：都不選可以嗎　包包翻出驚人物品...他工作必帶！

詐團成員領300萬想黑吃黑破功　警攻入水房救出6名「人肉ATM」

「地底傳出哀嚎聲」男取水摔10米古井　雙腿骨折警消吊掛送醫　

原物料飆漲鎖定工地狂偷！鐵材電纜多到要租貨車來載　2賊落網

他和女友吵架竟喝光整罐清潔劑　恍神坐車上...警鬼門關前搶命

通姦除罪...腥夫小三脫罪上新聞！　正宮印出來貼門口反吃官司

中橫關原段坍方驚悚空拍曝！整片山滑落阻斷道路　這次要修到5／11

春節前強擄桃園賭場大亨！拘禁6天勒贖5100萬　7綁匪下場出爐

高雄驚傳議員「向市民借錢週轉」　當事人急報案！警介入追查

大法庭要檢方證明「累犯」　劍青檢改怒轟：自私無知，甩鍋他人

新北逆子與母吵架放火燒屋！　他竟冷眼看火狂燃...堂弟險被燒死

好市多「牛奶變可樂」　他1招貪到神境界！千人搖頭：喝了傷身

疫情焦慮、工作壓力兩頭燒！藥師呼籲「3大面向」好好顧身心

強尼戴普三怪癖！出庭要帶小熊軟糖　「閒到開始畫畫」真實原因曝

蔡其昌偕4立委拜會何欣純展現團結　蔡：2人關係根本無縫可插針

味全龍新洋砲升一軍　郭天信、張政禹不在出賽名單

詐團成員領300萬想黑吃黑破功　警攻入水房救出6名「人肉ATM」

北海道26人船難再尋獲3人！　其中2人「確定是成人」

「交大學霸」許玟琪好威　勇闖羽球亞錦賽女單8強

「地底傳出哀嚎聲」男取水摔10米古井　雙腿骨折警消吊掛送醫　

為搶買快篩劑！她驚見老人暴衝過馬路...嘆：像移動式神主牌

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

社會熱門新聞

戶頭僅5元竟買2733萬股票　違約交割慘了

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

即／台61雲林段「4大車連環撞」　全線封閉中

基隆女確診病逝...男友批衛生局「逼死人」　市府回應了

正妹在家睡　陌生男狂敲門闖屋內　

「真假大蛇盤身」　正妹刺青2年終圓夢

士官長開公司賣貨給部隊　左營海軍營區遭搜索

桃園女爬虎頭山詭異失蹤　竟連走4天到新莊

連千毅被爆小氣　AV女優苡若真實價碼曝

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

快訊／大佳河濱公園火燒車！車內1焦屍身分待查

即／台中警解送毒犯遭撞！　車頭全毀2警受傷

快訊／世新大學女學生墜樓！命危搶救中

快訊／「快篩實名制」上路直擊！　藥局爆人潮

更多熱門

相關新聞

兒少保護服務大邁進　4月兒童月臺東「家關員」服務起跑

兒少保護服務大邁進　4月兒童月臺東「家關員」服務起跑

每年4月30日是「國際不打小孩日」，主要精神及宣導標語是「邀請每位成人試試看不要打小孩，至少在這一天不要打，也許你會發現，將來的每1天，你都不需要打」，為讓每1筆通報案件都能獲得最佳保護及持續的關懷，台東縣今年特別召募30名家庭關懷訪視員，並於4月起投入訪視。

快篩試劑實名制上路　台東30家藥局加入服務

快篩試劑實名制上路　台東30家藥局加入服務

兼顧專責病房及檢疫所　東馬醫護成另類隔離族

兼顧專責病房及檢疫所　東馬醫護成另類隔離族

全台唯一空中遊覽今台東起航

全台唯一空中遊覽今台東起航

台東今日+35 多數仍為密切接觸者確診

台東今日+35 多數仍為密切接觸者確診

關鍵字：

台東婚外情

讀者迴響

熱門新聞

3歲小網紅抖音爆火…被挖出「爸爸是偶像劇男星」

鳳梨火大轟爆連千毅！警告「適可而止」：社會不是你在喬的啦

戶頭僅5元竟買2733萬股票　違約交割慘了

快訊／今增2死！本土狂飆1萬1353例、境外增164

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

連千毅開罵了！「對質地點」鬧烏龍　

勾惡幫主首揭「真實身份」！　承諾赴約連千毅

Rakuten Girls驚傳確診　自責落淚

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

艾莉絲低調飛英國！

勾惡揭真實身份「陳昱瑋」！下週赴約連千毅

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

律師買10張台積電　讓藍心湄笑出眼淚

台灣「25年骨灰級網站」還活著！

傳今日本土飆破萬　陳時中14:00說明

更多

最夯影音

更多
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！
太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面