許元昱／法院可以強逼我道歉嗎

▲強制公開道歉的手段是一種禁止沉默、強制表態，干預人民如何表達意見或是價值觀的權利。（圖／視覺中國CFP）

你曾在網路被人攻擊過嗎？由於保險銷售發生糾紛，朱某曾在「PTT 實業坊」論壇網域，多次發表內容為「無良業務」、「黑心業務」等爭議言論，於是被罵的伊某為了維護自己的名譽，也在網路上發表了「不肖之輩」、「不只是笨蛋，根本是混蛋」等反擊言論。

事後，伊某忍不住告上法院，法院判決認定（臺灣高等法院高雄分院103年度上字第138號）：伊某的言論是為了維護自己的名譽，因此判朱某要在網路上發表道歉言論。做錯事情要負責沒有錯，但各位有沒有覺得，國家強迫人民道歉是不是怪怪的？

強制道歉等於回復被害人名譽嗎

法院可以叫人民道歉的依據為何？《民法》第 195 條第 1 項後段規定：「其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。」設立這個法條的目的，是為了回復被害人的權益 。

在過去，法院多利用條文後面所說的「回復名譽之適當處分」，要求加害人在公開場域（報紙或網路）發表道歉，並讓加害人負擔刊登的費用，藉此回復被害人的名譽。

但是你有沒有想過，這手段形同讓加害人自我羞辱？對於言論自由與人格權之間的糾葛，大法官認為：就算要回復被害人的名譽，固然可以要求加害人主動表達看法，但還是要按照情節、斟酌限制的程度，看看是否符合《憲法》上的比例原則，避免過度侵害加害人的言論自由。

強制公開道歉的手段是一種禁止沉默、強制表態，並且必須發表自我否定的言論。這種方式其實強烈地干預了言論自由，直接干預人民如何表達意見或是價值觀的權利。如同法國思想家伏爾泰 （Voltaire） 的名言，一語道破言論自由的真諦：「我雖然不贊同你說的話，然而我卻誓死捍衛你說這句話的權利。」

我國《憲法》第11條也確實保障了人民的言論自由，最主要的目的，就是要捍衛人民有說與不說的自由，我們稱作「表意自由」跟「不表意自由」。此外，保障言論自由，更要確使少數與眾不同的言論（包括批判公共事務使國家政府不開心的說法），是由言論市場決定，而不是由公權力來決定；這樣的擔憂，是因為言論自由為民主多元社會不可或缺的機制，應該好好重視。

要保障名譽還是言論自由呢

在這個社交軟體盛行的時代，像是是匿名網站，如Dcard、Ptt等，時常可以看見有人發表辱罵他人的言論，卻主張自己享有言論自由。網路上的惡意言論真的可以無限上綱嗎？大法官在過往釋憲案件中，也多次提及：為了兼顧個人名譽，法律其實是可以對言論自由加以限制的。

但是，憲法法院的最新見解指出，即使為了保護名譽，叫人公開道歉，可能就過度侵害言論自由了。你可能想說，為什麼不能要求做錯事的人道歉？犯了錯就應該要負責？但如果國家能藉由法院強迫人們表態，是不是就能利用這種方式，強迫大家發表其他的政治性言論？你必須要知道，國家具有非常強大的權力，只是人民逐漸擁有強大的民主意識，使得政府不敢肆意妄為，但請注意：他們不做，不代表他們做不到。

憲法法庭在判決中指出，國家雖然可以用法律限制言論自由，但強制人們表態，是一種高度侵害內心價值觀的行為，縱然道歉內容不涉及自我羞辱，但如果刊登澄清啟事，甚至是把判決全部放上網，就可以回復被害人名譽的話，也就沒有必要強制加害人在公開的場合道歉了（登報或是在網路上）。

被害人的名譽已經被破壞，所造成的損害也需要大量的時間才能恢復，並且人們只會看到自己想看到的內容，並不會認真探討事情的真實性，因此加害者公開道歉是否真的有辦法回復名譽？對被害人所造成的傷害，會因此減輕嗎？

再者，如果加害人並不是真心道歉，這樣是否真的有達到所謂「道歉」的效果？而且強制道歉對於內心的壓迫非常劇烈，因此強制道歉既沒有效果又發生強烈衝擊的話，我們是否還有必要堅持這樣的手段呢？

●許元昱，現為亞洲大學財經法律系學生，希望用簡單的言論，讓人們了解如何保護自我權利。。以上言論不代表本報立場。