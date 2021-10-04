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首例！高雄通姦男聲請釋憲成功獲無罪確定　刑事補償未准

▲聊是非用圖，兩性，男女，做愛，性愛，床事。（圖／CFP）

▲男子通姦後聲請釋憲，雖成功獲無罪確定，但刑事補償卻遭駁回。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

高雄林姓男子因犯通姦罪遭判刑4月定讞，他認為通姦應除罪化，聲請釋憲，大法官做出釋字791號解釋，宣告通姦除罪化，林男也因此獲改判無罪確定。但他聲請刑事補償，最高法院審理後，認為通姦乃因除罪化而不處罰，林男的狀況不符刑事補償的要件，故駁回請求。此為釋憲後首例。

林姓男子2016年1月間，與有婦之夫發生婚外情，2人在摩鐵激戰後，女方的丈夫會同警察一早到摩鐵抓姦，並查扣沾有精液的衛生紙。林男遭提起公訴，雖然他上訴審時曾經主張，因為女方說「她先生的精液很臭，但她其他的朋友不會，在雙方嬉鬧過程，女方說要先驗過被告的精液，被告才去廁所手淫...之後有以衛生紙擦拭，擦完之後就丟在浴室馬桶旁之垃圾桶。」否認發生關係，但二審仍認定有罪，駁回上訴，林男最後遭判刑4月、易科罰金12萬元定讞，林男繳交罰金後聲請釋憲。

大法官會議受理後，於去年5月間做出解釋，宣告通姦除罪化。林男隨即請求最高檢察署檢察總長提出非常上訴，最高法院審理後，今年1月間改判林男無罪確定。林男再請求刑事補償，要求國家退還他繳交的12萬元罰金加計利息。

最高法院審理後，依照《刑事補償法》第一條第一款規定「依刑事訴訟法...受理之案件，具有下列情形之一者，受害人得依本法請求國家補償：一、因行為不罰...或無罪之判決確定前，曾受羈押、鑑定留置或收容。」

最高法院認為，林男的通姦行為，最後因通姦除罪化而「行為不罰」、「無罪判決確定」，但他並非因本案而受「羈押、鑑定留置或收容」，他乃是因為判刑定讞而繳交罰金，故不符合本項規定要件，最後駁回林男請求。

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