3歲女兒遭餵毒凌虐慘死　狠母助棄屍還求緩刑遭法院打臉

▲3歲女童遺體埋南投山區！生母協助棄屍判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

南投日前發生起一起駭人聽聞的虐童案件，3歲彭姓女童遭生母的男友餵毒、竹筷刺腿多方凌虐致死，陳男虐死女童後，竟找母親前來協助棄屍，最後將屍體埋藏在南投山區。彭女一審遭判刑1年10月，她上訴二審請求緩刑，但二審改判1年2月未宣告緩刑。案經上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。

本案發生於2020年9月間，原本住在台中的彭姓女童在6月間突然失蹤，檢警根據監視器，查到當時女童生母37歲的陳姓前男友涉有重嫌，循線逮捕陳男，並在南投名間鄉的山區中，挖出被黑色塑膠袋包裹好幾層的女童遺體。當時陳男否認殺害女童，辯稱女童在廁所中溺斃；另外女童生母、29歲的彭女也說知道女童身亡，之後就請陳男帶去埋屍，還曾經買食物前來祭拜過，案情一度膠著。

經過檢警抽絲剝繭後，發現女童身上有開放性顱骨穹窿、骨折、創傷性硬腦膜下出血、氣顱、頭皮撕裂傷、臉部擦挫傷等傷勢，死因則是體內有毒品反應而呼吸功能抑制、窒息死亡。最後檢警查出，陳男在當年2月到6月間照顧女童時，多方虐打女童，以竹筷、針等尖刺物，針對女童胸口、大腿戳刺，凌虐女童；最後於台中市大里區新生路的承租套房內，餵食女童安非他命、FM2等毒品，使女童死亡。女童死亡後，陳男告知彭女及蔡姓友人，並由2人協助棄屍。檢方依照「殺人」、「棄屍」等罪嫌，對陳男、彭女等人提起公訴。陳男一審遭重判無期徒刑。

協助棄屍的彭女、蔡男，一審分別判刑1年10月與1年2月。彭女認為原審判刑太重，請求判處緩刑等理由上訴第二審，台中高分院審理後，認為彭女參與棄屍，涉案程度較低為由，撤銷一審判決，改判刑1年2月；但二審法院認為她未盡照護女童責任，且案發後還援助陳男逃亡，因此不同意緩刑。

彭女再上訴第三審，最高法院審理後，認為二審台中高分院判決認定事實、適用法律並無違誤，因此駁回上訴，彭女遭判刑1年2月定讞。

▼3歲女童遺體埋南投山區！生母「曾買東西祭拜」。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）