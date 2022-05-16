離婚率最高是花蓮！律師「10點家庭法律」勸世：做愛不是夫妻義務

▲夫妻有互相扶養的義務，還有分攤家庭生活費用的責任。（示意圖／Pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

臉書最近掀起一股「可能讓你很意外的point」風潮，律師呂秋遠也趕流行，分享關於「家庭法律」的10點勸世，其中一點就提到，夫妻結婚之後所存的錢或是買的不動產，不管是由誰付貸款、生活費，離婚之後都要分配對方一半，「所以結婚期間要盡量花錢」，貼文一出引起熱議。

「多的是，你不知道的事」，呂秋遠在臉書PO文，第一點就提到，「做愛不是夫妻的義務，履行同居義務的意思是，夫妻有住在一起的法律義務而已」，因此分居滿半年就可以讓法院判決離婚，這是不正確的，自己無故離家，只會讓離婚這件事遙遙無期。

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第二點，夫妻有互相扶養的義務，還有分攤家庭生活費用的責任，「所以別拿生活費要脅另一半，他是可以直接去法院提告的」。然而，夫妻婚後所存下來的錢或買的不動產，不管誰付貸款誰付生活費，最後原則上都要分配對方一半，「所以，在結婚期間，要盡量花錢才對」。





▲如果夫妻對小孩的姓氏沒有共識，會由戶政事務所抽籤決定。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

第六點提到，一年將近有5萬5千對夫妻離婚，離婚率最高的縣市是花蓮，其次是台東；離婚率最低的金門，其次是彰化，而台北市的離婚是，則是全國倒數第三，「可見『貧賤夫妻百事哀』這句話或許有部分的道理」。

關於小孩的姓氏，呂秋遠指出，不是當然跟爸爸，如果夫妻沒有共識，會由戶政事務所抽籤決定。小孩監護權該給誰？呂秋遠表示，「跟爸媽是不是有錢，其實沒有直接關聯性，錢賺得越多，給對方的扶養費就越高」。許多人都會說幼年從母，但是小孩會交給誰的重要依據，其實是「小孩住誰家」。

文末，呂秋遠勸世表示，「想要一輩子戀愛，就不要結婚。婚姻，是讓人好好一起過生活，不是讓人延續戀愛狀態用的。當然，失敗的婚姻，反而讓人很難過生活就是了。」