台商念碩士班向調查官同學刺探機密獲無罪　遭撤銷發回更審

▲薛姓台商共諜案二審無罪，但遭最高法院撤銷發回。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

薛姓台商就讀政治大學碩士在職專班，被檢調單位懷疑，他趁著與同學、賴姓調查官聚餐時，刺探特定人士入出境資料，因此依照違反《國家情報工作法》提起公訴，一審雖判決有罪但二審逆轉改判無罪。全案再上訴，最高法院19日將無罪判決撤銷，發回高院更審。

薛男原本的經商範圍很廣，從食品到網路購物都有，近年往返兩岸經商，但檢調單位懷疑他被大陸情治單位接觸，因此與他同念政大碩士在職專班的賴姓調查官同學，藉機約薛男聚餐、了解。

檢方起訴指出，2018年2、3月間，薛男利用同學聚餐機會，與賴男到餐廳外抽菸聊天，詢問特定人士入出境資料，並說到「大陸那邊需要情資，如果你提供的話，對方也會提供情資給你」等相關內容。賴男懷疑薛男被對岸吸收，隨後將此事回報調查局。當年11月，檢調單位就發動偵查行動，搜索薛男公司及住處，訊後依違反國安法諭令薛10萬元交保，並限制出境、出海及住居。檢方於2019年3月間提起公訴。

法院審理時，薛男否認被吸收，堅稱一切都是誤會，只是酒酣耳熱之間的閒話，並非真正的匪諜。但法院根據薛男的通聯紀錄與出入境資料，認定有罪，一審依照《國家情報工作法》「發展組織未遂罪」，判刑1年2月。但案件上訴二審後，高等法院卻出現逆轉判決。高院改認定薛男並無主觀犯意，客觀上也無刺探機密的行為，因此撤銷一審有罪判決，改判薛男無罪。

全案再上訴第三審，最高法院審理後，認為二審判決在事實調查上並無完備，仍有必要重新調查、審判，故於19日撤銷薛男的無罪判決，發回高等法院更為審理。