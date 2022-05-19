　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台商念碩士班向調查官同學刺探機密獲無罪　遭撤銷發回更審

▲▼薛楨純遭控違反國家情報工作法，二審逆轉無罪，庭外喊冤。（圖／記者吳銘峯攝）

▲薛姓台商共諜案二審無罪，但遭最高法院撤銷發回。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

薛姓台商就讀政治大學碩士在職專班，被檢調單位懷疑，他趁著與同學、賴姓調查官聚餐時，刺探特定人士入出境資料，因此依照違反《國家情報工作法》提起公訴，一審雖判決有罪但二審逆轉改判無罪。全案再上訴，最高法院19日將無罪判決撤銷，發回高院更審。

薛男原本的經商範圍很廣，從食品到網路購物都有，近年往返兩岸經商，但檢調單位懷疑他被大陸情治單位接觸，因此與他同念政大碩士在職專班的賴姓調查官同學，藉機約薛男聚餐、了解。

檢方起訴指出，2018年2、3月間，薛男利用同學聚餐機會，與賴男到餐廳外抽菸聊天，詢問特定人士入出境資料，並說到「大陸那邊需要情資，如果你提供的話，對方也會提供情資給你」等相關內容。賴男懷疑薛男被對岸吸收，隨後將此事回報調查局。當年11月，檢調單位就發動偵查行動，搜索薛男公司及住處，訊後依違反國安法諭令薛10萬元交保，並限制出境、出海及住居。檢方於2019年3月間提起公訴。

法院審理時，薛男否認被吸收，堅稱一切都是誤會，只是酒酣耳熱之間的閒話，並非真正的匪諜。但法院根據薛男的通聯紀錄與出入境資料，認定有罪，一審依照《國家情報工作法》「發展組織未遂罪」，判刑1年2月。但案件上訴二審後，高等法院卻出現逆轉判決。高院改認定薛男並無主觀犯意，客觀上也無刺探機密的行為，因此撤銷一審有罪判決，改判薛男無罪。

全案再上訴第三審，最高法院審理後，認為二審判決在事實調查上並無完備，仍有必要重新調查、審判，故於19日撤銷薛男的無罪判決，發回高等法院更為審理。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
怕傳染妻兒不敢回家！　金鐘視帝「狼狽站家門口吃麵」
獨／「台灣淫賊」至少性侵9女　錢和人他都要
快訊／三重騎士剎車自摔倒地　遭客運輾頭慘死
快訊／竹科大火驚傳大規模跳電　台電回應了
鄉民女神傻眼！　「不到1個月」二度確診
快訊／衛福部：疫情進入「廣泛社區流行階段」　高峰估5月下旬
快訊／竹科「亞東氣體」旁爆炸！　目擊者驚：火勢非常大
台股重挫　「元大台灣50反1」早盤爆逾10萬張
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

隨大甲媽遶境？外役監脫逃騎腳踏車129km逃亡　檢察官起訴理由曝

獨／「台灣淫賊」至少性侵9女　孤狼式犯案22年「錢和人他都要」

快訊／三重騎士剎車自摔倒地　慘遭客運後輪「輾過頭」慘死

台商念碩士班向調查官同學刺探機密獲無罪　遭撤銷發回更審

西裝男深夜被丟包超商　站不穩答非所問...口袋搜出這一包慘了

淫魔逃22年「竊富商500萬」被逮！　狼狽落網上銬畫面曝

霸桌不點餐還恐嚇社區　台中警逮「正港兄弟」討債集團16惡徒

快訊／休旅車車禍竟肇逃！警急騎機車「一路追上國道」

快訊／竹科「亞東氣體」旁爆炸　變電站濃煙竄天目擊者嚇壞

毒蟲拒檢狂飆1小時！闖燈逆向蛇行急煞還踹警　吃14張罰單

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

楊冪離婚4年「我桃花太旺擋不住」　「不怕對象看上錢」愛情觀超自信

失智阿公突送「50萬嫁妝」　屋主見大把真鈔嚇傻報警

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

隨大甲媽遶境？外役監脫逃騎腳踏車129km逃亡　檢察官起訴理由曝

獨／「台灣淫賊」至少性侵9女　孤狼式犯案22年「錢和人他都要」

快訊／三重騎士剎車自摔倒地　慘遭客運後輪「輾過頭」慘死

台商念碩士班向調查官同學刺探機密獲無罪　遭撤銷發回更審

西裝男深夜被丟包超商　站不穩答非所問...口袋搜出這一包慘了

淫魔逃22年「竊富商500萬」被逮！　狼狽落網上銬畫面曝

霸桌不點餐還恐嚇社區　台中警逮「正港兄弟」討債集團16惡徒

快訊／休旅車車禍竟肇逃！警急騎機車「一路追上國道」

快訊／竹科「亞東氣體」旁爆炸　變電站濃煙竄天目擊者嚇壞

毒蟲拒檢狂飆1小時！闖燈逆向蛇行急煞還踹警　吃14張罰單

520咖啡優惠　星巴克、伯朗、怡客全品項至多滿一送一

一家6口白關10天！霸氣老闆照付薪　2人再捐百份餐給林新醫護

大杯美式只要24元！超商咖啡「買30送25」來了　加碼零食買1送1

快訊／政院通過礦業法修正草案　刪霸王條款、業者得一次性補辦環評

打哈欠都痛！她打3劑確診「喉嚨如灼燒刀割」：真的比感冒還嚴重

隨大甲媽遶境？外役監脫逃騎腳踏車129km逃亡　檢察官起訴理由曝

廖老大訂4.8萬大餐「1小時前急取消」被拒！氣嗆餐廳2點：報警啊

基隆男童高燒42度送醫不治　邱臣遠建議：徵調退休醫護進駐

老虎好慘！E-Rod僅投0.1局傷退　開季5週先發輪值全掛彩

江西發現野生娃娃魚純種種群　兩棲類「活化石」叫聲如嬰兒啼哭得名

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

社會熱門新聞

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

北市富商500萬遭竊偵破！大盜竟涉12起性侵案

北市知名海產餐廳燒毀　老闆夫妻痛心旁觀

快訊／前棒球國手陰經龍狠殺女友　下場出爐

天堂Ｍ遭玩家偷鑽！4人狂賺2172萬遭起訴

祖父送醫亡未告知「家屬伴屍聊」　孫女投訴還被酸

即／竹科變電站爆炸　濃煙竄天目擊者嚇壞

援交妹借恩客手機　買2.5萬滿貫大亨點數

國三生遭同學惡作劇　反鎖3樓陽台一整節

6人海邊看夕陽　女獨泳後失蹤...警消搜救中

即／桃園34歲確診男居隔中突暈眩　送醫不治

衛生所狂被恐嚇怒譙　警方要辦了

最美性學博士喊告媒體洗不倫

即／台1線高架貨車翻覆！駕駛頭部撕裂傷

更多熱門

相關新聞

張競／美台商會關切軍售　公開信攤牌私下難扳回拜登政策

張競／美台商會關切軍售　公開信攤牌私下難扳回拜登政策

美國對外軍售除受到軍備出口管制法律規範外，亦有其受行政部門裁決之既定政策，目前由於拜登政府就職以來，未針對對外軍售另行發佈過政策指導，因此美國政府行政體系在原則上，仍依據遵循川普主政時期，在2018年4月19日所簽署發佈，編號為NSPM10，全名為「針對美國常規武器移轉政策之國家安全總統備忘錄」(National Security Presidential Memorandum Regarding U.S. Conventional Arms Transfer Policy)內第三節之政策規範指導進行；相

美台商會憂：軍售限不對稱戰力　減弱台灣防禦

美台商會憂：軍售限不對稱戰力　減弱台灣防禦

女直播主開嗆「王八烏龜」　挨告3罪名全沒事

女直播主開嗆「王八烏龜」　挨告3罪名全沒事

宜蘭車輛競速2死案　宜蘭地院判賠470萬

宜蘭車輛競速2死案　宜蘭地院判賠470萬

員警被醉學長盧　涉縱放二審緩刑

員警被醉學長盧　涉縱放二審緩刑

關鍵字：

法律人權台商碩士調查官國家情報工作法最高法院無罪撤銷

讀者迴響

熱門新聞

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

iPhone 14 Pro Max搶先開箱　「驚嘆號鏡頭」曝

丟丟妹被嫌「長得某水」　反嗆廖老大：你才紅1年！

隔壁阿姨喊「King Size床免費睡」　條件傻眼了

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

防疫理賠還車貸　網回答超一致

1縣市大雨！明起全台連下4天　冷空氣南下時間曝

越跌越要買！　達人點名「4檔就算崩盤」抱著也睡得著

肯德基切割蛋撻！他點開熊貓「見1幕」驚：被暴雷了

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！

12天破71萬　專家喊必做3件事：別當社會巨嬰

美艷人妻「出軌被抓姦」實錄　竟還反嗆綠帽夫

更多

最夯影音

更多
弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！
強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面