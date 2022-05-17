夫愛賭又菸酒不離身！1原因她不忍了　硬起來喊離：別在我戶口上

▲新竹人妻因丈夫嗜賭又菸酒不離身，忍了40年後決定硬起來訴請離婚。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／新竹報導

新竹一名人妻控訴，丈夫婚後不但不養家，還嗜賭且菸酒不離身，兩人生活習慣與價值觀差異巨大，忍了40年後，她終於決定硬起來，要讓丈夫從她的戶口上消失，因此決定向法院訴請離婚。新竹地院審理後，也認為兩人感情已無法回復，最終判准離婚。

人妻主張，她與丈夫婚後育有3名子女，而原先一家五口都在台北租屋居住，丈夫在工地做板模工，她則在家帶小孩並做家庭手工賺取微薄工資來貼補家用，直到三名子女成年，她也為了幫忙照顧孫子女而搬到新竹，起初丈夫雖有與他同住，但沒多久就離家、去向不明，超過8、9年間都沒有與他聯絡，卻私下找女兒借錢，一開口就是借30萬。

人妻指控，丈夫婚後不僅嗜賭且菸酒不離身，跟她分居的10多年，也不願與她共同經營婚姻生活，兩人也沒有夫妻之實，兩人生活習慣與價值觀差異巨大，直到丈夫出現與女兒伸手要錢後，她終於清醒，不想再整天擔心害怕遭到丈夫的債務牽連，也不願丈夫的戶籍繼續掛在她身為戶長的戶口內，因此決定訴請離婚。

對此，男方回應，他在外地工作，因為賺得不多不敢回家，不知道為何妻子要跟自己離婚，且他有3個女兒，他要當面問女兒此事，他並不同意離婚。

不過，法院審理時，兩人的3名女兒均出面證稱，爸媽感情並不融洽，且分居多年，再加上父親確實有跟她們伸手拿錢，她們均認為爸媽的婚姻應是無法繼續維持。法官事後認為，雙方分居10多年，且男方離家後行蹤不定，雙方也毫無互動、形同陌路，感情已然淡漠，喪失維持婚姻的念頭，具有無法維持的重大事由，最終判准離婚。全案可上訴。