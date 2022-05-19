人夫對小三吟詩「斷腸人落天涯」　正宮等他下班見這一幕崩潰了

▲桃園一名已婚渣尪偷吃女同事，還向小三吟詩作對。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃資真／桃園報導

桃園一名張姓男子偷吃女同事，向妻子提出離婚，為查明原因，妻子至張男工作場所外等待其下班，竟意外看見兩人相擁畫面，而後正宮到小三家中談判，小三不以為意繼續與張男暗通款曲。正宮氣得向小三提告求償30萬。桃園地院簡易庭見兩人對話紀錄用詩互道愛意，認為小三侵害配偶權為真，須賠償3萬元。

判決指出，張男與妻子在2011年11月結婚，婚後感情融洽。直到2021年2月中旬，張男開始以加班為由延遲返家，行為舉止異常，又在同年5月21日無故向妻子提出離婚。驚覺有異的妻子，在7月初前往張男任職公司等待其下班，竟目睹丈夫護送小三胡女回家，兩人還在公司外大喇喇擁抱。

正宮於同月18日前往小三家中談判，小三攤牌坦承與張男交往中，但以為兩人婚外情就此結束的正宮，卻發現張男鑰匙圈多出一把機車鑰匙，便於同年8月底再次前往小三家中，經其母親證實為女兒機車的，顯然小三仍與張男交往中。

審理時小三承認與張男交往，也有擁抱行為，但只是朋友間安慰的擁抱，且自己當時不知道張男已婚，幾日後才將自己的機車鑰匙交給張男保管，還向其確認兩人關係，張男則表示的確對她有好感，但他已經在談離婚了，待事後再來討論兩人是否交往。

然而，正宮提出關鍵證據，正是小三得知張男已婚後，兩人在10月18日的聊天紀錄，張男說：「古道西風瘦馬、夕陽西下、斷腸人落天涯。」小三回：「小橋流水平沙、夕陽西下、斷腸人在天涯。」張男再回：「嗚，我斷腸人、失聯那幾天，真的好昏暗、寶貝！不准有下次。」還稱小三為「生命共同體」，思念到已經不餓也不知道時間的程度。

法官認為，上開內容可知張男對小三多次稱呼「寶貝」，且對話內容帶有曖昧之意，她則順著張宗穎之對話內容言詞回覆往返，並無拒絕或表示不妥之意，又兩人的聊天時間前後長達5小時，顯非普通朋友間之問候，因此判小三須賠償正宮3萬元。