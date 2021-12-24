梁維珊／【王力宏婚變】雙重國籍者的離婚官司怎麼打

王力宏與李靚蕾間的家事事件，成為今年底華人圈最大的演藝圈新聞。假設王力宏與李靚蕾同時具有台灣與美國國籍，那兩位在離婚之後，針對未成年子女親權、會面交往及夫妻財產的分配，會面臨什麼法律爭議呢？

台灣法院可以審嗎？要用哪一國的法律？

依台灣《家事事件法》的規定，夫妻一方是我國國民的話，我國法院就有管轄權。因此，如果王力宏與李靚蕾還沒談妥離婚，共同住所又坐落在台北市大安區，那任一方都可以向台北地方法院家事法庭起訴，要求審理雙方的離婚事件。

決定了該去哪個法院，那又該選擇何國規定審理呢？

一、可否離婚？

因為雙方都具有雙重國籍，依據《涉外民事法律適用法》的規定（第50條與第2條規定），離婚問題原則上依據夫妻共同之本國法來解決。

但是，因為夫妻雙方都有台、美雙重國籍，所以在選擇標準的時候，會看哪個國家與當事人關係最為密切；換句話說，如果雙方在台灣都有戶籍與住所，且共同居住在台灣的時間也是最長的話，那麼用台灣法律當作雙方可否離婚的法律依據。

二、未成年子女給誰照顧？

假設未成年子女也都具有雙重國籍，依據涉外民事法律適用法的規定（第55條與第2條規定），所以在選擇標準的時候，也會看子女跟哪個國家關係最為密切；而假設王、李孩子們的慣居地在台灣，那麼就會以台灣法決定由誰照顧孩子們。

三、夫妻財產怎麼分配？

據報載，這部分似乎有婚前協議，由於內容於寫作時並未公開，所以具體該怎麼分配，我們還不得而知。不過，一般謹慎的律師在協助撰寫跨國婚前協議時，一般都會清楚設定「由哪國法院審理」，並決定「要用哪一國的法律來處理爭議」；也讓爭議若不幸發生，可以讓當事人順利依照婚前協議辦理（當然，雙方也可以協議變更內容）。

而假設其他具備雙重或多重國籍的夫妻，沒有就財產事先簽署任何婚前協議，也沒有共同國籍與住所，依據涉外民事法律適用法的規定，還是會看哪個國家與當事人關係最為密切，來決定解決爭議的標準。需要注意的是，關於夫妻所屬不動產的問題，如果按照不動產所在之處的法律，有其他特別設計的話，就不必依循前述步驟來處理。

假設標準都用台灣《民法》，結果是如何？

一、 可否離婚

依據我國《民法》規定，原則是看誰要為婚姻的結束負起較多的責任；若不易判斷，會再以感情是否破裂致無法修補，作為輔助。而事情發展到現在，假設王力宏的可責性較高，那麼李靚蕾在台灣起訴請求離婚可能較有勝算。

二、 未成年子女給誰照顧？

就目前報載觀察，孩子們從出生後的主要照顧者為李靚蕾，依據我國《民法》就子女監護的相關規定，並佐以實務在意的地方：像是照顧是否能好好延續，幼兒跟隨母親是否較為妥適等角度，李靚蕾透過法院裁判，取得孩子們的單獨親權，或由其擔任孩子們的主要照顧者機率較高。

需要注意的是，就算判給李靚蕾來負責主要照顧，基於友善父母及合作式親權等概念，李還是應主動並積極促成孩子們與王力宏進碰面。否則，法院實務上不見得會完全一面倒向李靚蕾──這也是為了孩子們能在父母離婚後，依舊享有父母雙方的愛護與關懷，這樣才符合未成年子女的最佳利益。

三、 夫妻財產怎麼分配？

假設王力宏與李靚蕾之間，沒有特別針對財產分配進行約定，那麼雙方必須開始精算所有不動產、股票、保險（要保人是誰就算誰的財產）、基金、存款、車輛等價值，再依《民法》規定辦理。具體計算方法是，將夫或妻現存、婚後財產，扣除婚姻關係期間所負債務之後；如有剩餘，再把一方較多的剩餘財產減去他方較少的剩餘財產，就差額平均分配給雙方。

此外，在今年修法後，法院更應考量夫妻婚姻存續期間的家事勞動、子女照顧養育、對家庭付出等整體協力狀況，以及共同生活及分居時間的長短、婚後財產取得時間、雙方經濟能力等因素，作為分配夫妻財產比例的計算基礎。

筆者身為家事律師，誠心建議遇有類似事件，雙方應想辦法冷靜下來，以積極正面的態度來審思彼此未來，甚或是後續法律爭議。因為夫妻關係固難再回復，但身為爸爸與媽媽的關係卻是一輩子的課題，家事事件沒有輸贏，在在考驗雙方的智慧。

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●梁維珊，國際家事律師協會（IAFL）首位台灣律師。以上言論不代表本報立場。