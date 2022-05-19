　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院修《礦業法》刪除霸王條款　時力：礦權展限爭議仍未解決

▲▼行政院會19日通過礦業法修正草案，時代力量立法院黨團19日表示，礦權展限爭議還沒解決，呼籲儘速排審礦業法。（圖／時代力量立法院黨團提供）

▲時代力量立法院黨團表示，礦權展限爭議還沒解決，呼籲儘速排審礦業法。（圖／時代力量立法院黨團提供）

記者林銘翰／台北報導

行政院會19日通過《礦業法》修正草案，刪除「霸王條款」並要求未曾辦理環評的礦場一次性補辦理環評；如果礦場位於原住民族土地或部落周邊，必須舉辦諮商同意，否則將廢止礦業用地或停工。對此，時代力量立法院黨團表示，礦權展限爭議仍未解決，立法院務必在本屆完成修法。

時代力量立法院黨團晚間發布聲明表示，《礦業法》從立法院第九屆至今最大的爭點，都不在「新申請」礦場的審查強度，而是在「既有」礦場「展限」時的審查程序和強度。

時代力量黨團提及，在2017年引起台灣社會嘩然的亞泥新城山礦場，也是舊礦要申請礦權展延的案件，也就是對於可能是從威權時期就得到國家特許開採礦的集團或業者，「到底我們現在的政要，要在甚麼樣的審查強度和要求下，才要再同意他們繼續開採10年、甚至20年」。

時代力量黨團指出，即便第九屆已經在審查過程中多次討論，第十屆經濟部《礦業法》草案預告時，除了時力黨團之外，包括民間團體與多位執政黨立委，都透過公開聲明或開記者會方式，表達對於經濟部草案中礦權「展限」不需要再做原住民族諮商同意和環評的疑慮。

時代力量黨團說，即便立法和司法部門都已經明確表達礦權展限時，仍需重做原住民族諮商同意和環評的意見，但行政院最後還是決定，只要求從來不曾做過原住民族諮商同意或環評的礦場，至少要做1次，但通過之後就不用在一定期限後或礦權展限時重做。

時代力量黨團認為，行政院最後還是採行一次同意永遠同意的修法設計，這點時力黨團無法接受，相信後續也會是法案審查時最大的爭議。

時代力量黨團表示，為了避免《礦業法》修法工程再度功虧一簣，無法在立法院第十屆屆期結束前，落實總統蔡英文多次公開的政治承諾，履行立法院回應人民期待的義務，因此時力黨團在《礦業法》的審查程序上，仍主張立法院應儘速排審礦業法。

時代力量黨團強調，相較第九屆時的修法進度，現在已落後許多，而在接下來的三個會期，立法院在實務上往往都會深受選舉期程的擠壓，為了讓《礦業法》能順利在第十屆結束前三讀修正通過，時力黨團認為除了儘速排審外，執政黨也該抓緊法案排程。

時代力量黨團也說，從第九屆執政黨完全執政、國會過半以來，人民都可以清楚看得出來，「只有執政黨不願意過的法案，沒有過不了的法案」，因此《礦業法》能否在第十屆三讀，最終仍是要看執政黨的意志，時力黨團在推動法案審查和三讀的過程中，會盡一切力量讓改革能夠向前走。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
快訊／新冠肺炎疫情延燒　總統府增5人確診
存股首選！8檔股利「越配越多＆年年填息」
新北「鋼管辣女警」確診！爆上班違紀拍片　本人回應了
防疫模範生被雙北狂酸　陳其邁高EQ喊話
快訊／本土生確診總數首破11萬！　全台2228所園校停課
男大生整形整到死！躺手術台遭「放血30分鐘」　醫直接下班
確診輕症不要太開心　研究發現：43％出現長久性後遺症
防疫險4大爭議　金管會最新說明
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／新冠肺炎疫情延燒　總統府增5人確診

學甲農工業土地遭填埋大量爐渣　監察院糾正台南市政府

政院修《礦業法》刪除霸王條款　時力：礦權展限爭議仍未解決

防疫模範生被雙北狂酸　陳其邁高EQ喊話：跟柯、侯都是隊友

北市中小學遠距教學！幼兒園維持到校惹議　黃珊珊：請假可退費

性向測驗入國考！　考選部：研議納入部分公務人員考試類科

解隔視察車來速！自主管理「禁到人潮擁擠處」　黃珊珊：這裡不算人多

交給下一棒更好的國家　蘇貞昌：520只是為國打拚為民服務的其中一天

停課標準為何不一樣？　雙北教育局長有溝通過

富邦防疫保單爭議！黃珊珊：與保戶站在一起　「簽訂合約就要履約」

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

楊冪離婚4年「我桃花太旺擋不住」　「不怕對象看上錢」愛情觀超自信

男友挑戰不碰杯子拿錢　智商輾壓天然呆正妹！

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

失智阿公突送「50萬嫁妝」　屋主見大把真鈔嚇傻報警

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

快訊／新冠肺炎疫情延燒　總統府增5人確診

學甲農工業土地遭填埋大量爐渣　監察院糾正台南市政府

政院修《礦業法》刪除霸王條款　時力：礦權展限爭議仍未解決

防疫模範生被雙北狂酸　陳其邁高EQ喊話：跟柯、侯都是隊友

北市中小學遠距教學！幼兒園維持到校惹議　黃珊珊：請假可退費

性向測驗入國考！　考選部：研議納入部分公務人員考試類科

解隔視察車來速！自主管理「禁到人潮擁擠處」　黃珊珊：這裡不算人多

交給下一棒更好的國家　蘇貞昌：520只是為國打拚為民服務的其中一天

停課標準為何不一樣？　雙北教育局長有溝通過

富邦防疫保單爭議！黃珊珊：與保戶站在一起　「簽訂合約就要履約」

快訊／新冠肺炎疫情延燒　總統府增5人確診

先探／鴻海電動車布局再下一城

苗栗縣高中以下5／23起遠距5日　國、高中畢業生得至畢典前一天

醫警告：喉嚨痛「3類食物別吃」！用它漱口止痛效果好

直播／加州海灘男孩穿什麼？DIOR攜手名人愛的設計師ERL　辦秀告訴你

學甲農工業土地遭填埋大量爐渣　監察院糾正台南市政府

另一半壞習慣調查！這件事8成人都會一秒暴怒　最愛管星座：處女、金牛都上榜

不斷更新／17縣市高中以下採遠距教學　各縣市做法一次看

陳志強「親暱片」放閃曾智希！　出賣她素顏哭臉…往下看害羞了

睡到一半「忽然被踹下床」！兩隻乳牛汪同步查看：你還好嗎？

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

政治熱門新聞

快訊／新北宣布7區學校改線上學習　三蘆、新莊、雙和、板橋、土城

快訊／侯友宜砲轟居隔單亂象　蘇貞昌下令「唐鳳即時或超前解決」

快訊／行政院拍板　滿18歲同性結婚不需經法定代理人同意

快訊／衛福部：疫情進入「廣泛社區流行階段」　高峰預估5月下旬

懶人包／沒收到居隔書怎麼辦？　全國對應措施一次看

快訊／「0+7」新制上路　蘇貞昌：民調顯示8成民眾支持

快訊／林鶴明批雙北表演　柯文哲：我們講的建議「中央每樣都照抄」

黨中央提名張善政　邱奕勝退出國民黨群組

張善政突襲選桃園　蔡正元10理由力挺

被爆違停還不給開單！　徐巧芯撂狠話要與員警對質

新北早就在做　侯友宜遭酸：事「侯」諸葛

蘇貞昌：520只是為國打拚為民服務的其中一天

民眾黨公布第六波提名名單　前新竹市長之子、發片歌手入列

快訊／何時可不戴口罩？衛福部曝時間點「疫情下坡階段才會考慮」

更多熱門

相關新聞

快訊／礦業法修正拍板「刪霸王條款」　新增回饋、業者得一次性補辦環評

快訊／礦業法修正拍板「刪霸王條款」　新增回饋、業者得一次性補辦環評

《礦業法》修法延宕5年，經濟部3月初將「政院版」草案送交政院，卻遲未有下文，不過行政院今（19日）終在院會上討論審議結果並通過。草案內容可分為六大修法方向，包括刪除「霸王條款」、要求業者一次性補辦環評、尊重原住民族權益等。行政院長蘇貞昌在院會上表示，該草案兼顧環境、經濟、社會跟產業的需求。

行政院明通過礦業法修法　刪霸王條款、徵地需經原住民同意

行政院明通過礦業法修法　刪霸王條款、徵地需經原住民同意

防疫保單之亂　陳椒華籲約束保險公司「金管會別擺爛」

防疫保單之亂　陳椒華籲約束保險公司「金管會別擺爛」

居隔單遲發惹民怨　陳時中：5~6成電話填錯

居隔單遲發惹民怨　陳時中：5~6成電話填錯

立委批監察院恐淪「東廠」　李鴻鈞：政治辦案絕對不容許

立委批監察院恐淪「東廠」　李鴻鈞：政治辦案絕對不容許

關鍵字：

礦業法時代力量立法院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Makiyo挺4月肚嫁人了！

快訊／新北宣布7區學校改線上學習　三蘆、新莊、雙和、板橋、土城

iPhone 14 Pro Max搶先開箱　「驚嘆號鏡頭」曝

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

快訊／增59死！本土暴增9萬0331例「再創新高」

廖老大取消4.8萬大餐被拒！嗆餐廳2點：報警

電動車要收汽燃費了　時間點曝光

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

越跌越要買！　達人點名「4檔就算崩盤」抱著也睡得著

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！

丟丟妹被嫌「長得某水」　反嗆廖老大：你才紅1年！

肯德基切割蛋撻！他點開熊貓「見1幕」驚：被暴雷了

更多

最夯影音

更多
弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！
強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面