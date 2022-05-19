政院修《礦業法》刪除霸王條款　時力：礦權展限爭議仍未解決

▲時代力量立法院黨團表示，礦權展限爭議還沒解決，呼籲儘速排審礦業法。（圖／時代力量立法院黨團提供）



記者林銘翰／台北報導

行政院會19日通過《礦業法》修正草案，刪除「霸王條款」並要求未曾辦理環評的礦場一次性補辦理環評；如果礦場位於原住民族土地或部落周邊，必須舉辦諮商同意，否則將廢止礦業用地或停工。對此，時代力量立法院黨團表示，礦權展限爭議仍未解決，立法院務必在本屆完成修法。

時代力量立法院黨團晚間發布聲明表示，《礦業法》從立法院第九屆至今最大的爭點，都不在「新申請」礦場的審查強度，而是在「既有」礦場「展限」時的審查程序和強度。

時代力量黨團提及，在2017年引起台灣社會嘩然的亞泥新城山礦場，也是舊礦要申請礦權展延的案件，也就是對於可能是從威權時期就得到國家特許開採礦的集團或業者，「到底我們現在的政要，要在甚麼樣的審查強度和要求下，才要再同意他們繼續開採10年、甚至20年」。

時代力量黨團指出，即便第九屆已經在審查過程中多次討論，第十屆經濟部《礦業法》草案預告時，除了時力黨團之外，包括民間團體與多位執政黨立委，都透過公開聲明或開記者會方式，表達對於經濟部草案中礦權「展限」不需要再做原住民族諮商同意和環評的疑慮。

時代力量黨團說，即便立法和司法部門都已經明確表達礦權展限時，仍需重做原住民族諮商同意和環評的意見，但行政院最後還是決定，只要求從來不曾做過原住民族諮商同意或環評的礦場，至少要做1次，但通過之後就不用在一定期限後或礦權展限時重做。

時代力量黨團認為，行政院最後還是採行一次同意永遠同意的修法設計，這點時力黨團無法接受，相信後續也會是法案審查時最大的爭議。

時代力量黨團表示，為了避免《礦業法》修法工程再度功虧一簣，無法在立法院第十屆屆期結束前，落實總統蔡英文多次公開的政治承諾，履行立法院回應人民期待的義務，因此時力黨團在《礦業法》的審查程序上，仍主張立法院應儘速排審礦業法。

時代力量黨團強調，相較第九屆時的修法進度，現在已落後許多，而在接下來的三個會期，立法院在實務上往往都會深受選舉期程的擠壓，為了讓《礦業法》能順利在第十屆結束前三讀修正通過，時力黨團認為除了儘速排審外，執政黨也該抓緊法案排程。

時代力量黨團也說，從第九屆執政黨完全執政、國會過半以來，人民都可以清楚看得出來，「只有執政黨不願意過的法案，沒有過不了的法案」，因此《礦業法》能否在第十屆三讀，最終仍是要看執政黨的意志，時力黨團在推動法案審查和三讀的過程中，會盡一切力量讓改革能夠向前走。