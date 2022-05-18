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立委批監察院恐淪「東廠」　李鴻鈞：政治辦案絕對不容許

▲▼監察院副院長被提名人李鴻鈞同意案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監察院副院長被提名人李鴻鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院全院委員會18日審查監察院副院長被提名人李鴻鈞人事案。台灣民眾黨立委邱臣遠在詢問時批評，監察院恐「東廠化」變成打壓異己的工具，例如調查翁啟惠案不斷翻案、二度彈劾檢察官陳隆翔等爭議。對此，李鴻鈞回應時宣示，監察委員的職責就是中立超然，「政治辦案是絕對不允許的」。

邱臣遠在詢問時關注，李鴻鈞是否擔心監察院「東廠化」，變成執政黨打壓異己的工具？李說，監察委員的職責就是中立超然；邱追問，實際上很困難，例如在調查前中研院院長翁啟惠涉入浩鼎案一事，監察委員過程中不斷翻案，甚至不惜修改內規提出再審，近期又有二度彈劾檢察官陳隆翔的爭議，這部分李鴻鈞怎麼看？

李鴻鈞直言，政治辦案是絕對不允許的，這兩個案例基本上是不同的，翁啟惠是在2019年被判無罪，但在2017年遭彈劾、被記申誡，因為翁後提出申訴才依法進行調查，這不是否定彈劾，而是把彈劾的程序再走一遍。

此外，邱臣遠也問及，李鴻鈞曾經稱「不反對廢除考監兩院」，又提到若是監察院的調查、彈劾權移轉到國會，將使國會權力過大，如果現推動修憲廢除監察院，國會應該如何改革？

對此，李鴻鈞說，監察院最主要的功能在於彈劾、糾正、糾舉、審計，其中最重要的就是調查權，是監察院職權中的「一把利劍」，如果把監察院的調查權移轉到立法院，首先要考慮到監察院的量能，光是人民書狀1年內就高達14000多件，其中超過40%是司法案件，因此，若是立法院只有調查權，沒有彈劾權，如何進行監督？

李鴻鈞提出，他主張國會要先進行討論和改革，如同過去討論國會席次減半的時候，他就曾提醒，若是國會席次減半至113席，對於未來問政品質是否加分。

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