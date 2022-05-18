居隔單遲發惹民怨　陳時中：5~6成電話填錯「失聯很難處理」

▲立法院社福及衛環委員會邀請衛生福利部長陳時中列席報告。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情未歇，居隔單發放更卡頓，有確診民眾到解隔日仍未收到居隔單。指揮中心指揮官陳時中表示，民眾做PCR電話一定要填對，「以前有5~6成不對，現在剩2成」，失聯就很難找，近日都在「沒日沒夜」簡化流程，之後會由中央直接發放。

衛福部長陳時中今（18）日在立法院社福衛環委員會進行業務報告並備詢。立委黃秀芳質疑居隔單開立速度緩慢，但遇到確診大家都很急，呼籲中央到地方加速發放流程，讓民眾拿到居隔單能夠簡化。

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對此，陳時中回應，居隔單已經「簡化到很簡化」，現在是由中央直接發放，雖然少了一層作業措施，但還是有困難點，那就是「失聯的人中央系統沒辦法處理」。

陳時中呼籲，民眾驗PCR一定要把電話填正確，「光是電話不對就忙翻天」。他更提到，以前有5~6成電話錯誤，這兩天大力呼籲後，降到2成。今天記者會也會特別呼籲民眾驗PCR能夠配合核對電話，「如果這個不對，基層就忙翻掉了。」

疾管署長周志浩在休息時間受訪時表示，以前PCR資料都是來自病歷資料與健保資料，可能多年未更新，才會出現5~6成錯誤，呼籲民眾應該在填電話時二度確認，以利居隔單儘速發放。而中央發放居隔單，這兩天就已上路。