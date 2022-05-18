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防疫保單之亂　陳椒華籲約束保險公司「金管會別擺爛」

▲▼陳椒華舉行「時代力量要求金管會應善盡監督產險公司職責並落實保障保戶權益」記者會。（圖／翻攝自陳椒華臉書）

▲時代力量立委陳椒華舉行記者會。（圖／翻攝自陳椒華臉書直播）

記者呂晏慈／台北報導

指揮中心近日宣布「0+7」政策，引發外界質疑是為幫保險公司解套。對此，時代力量立委陳椒華18日舉行記者會跟進批評，就算打了3劑疫苗，仍可能隨著時間增加增加傳染給他人的風險，呼籲金管會不該繼續神隱擺爛，應該善盡主管機關職責，要求保險公司不可以任何理由退保、應依照合約理賠，並成立申訴窗口保障民眾權益。

陳椒華表示，指揮中心將「打3劑疫苗」當作免居家隔離3天的條件，不過，根據國際科學期刊《自然》（Nature）報導，打三劑疫苗者只在前兩個月讓CT值升1.3，使病毒量降為0.4倍，但超過兩個月之後，CT值只升0.7、病毒量降0.61倍，與沒打三劑疫苗者差距隨時間增加縮小，仍有傳染給他人的風險。

陳椒華指出，應該原則上採取「3+4」，例外才用「0+7」，呼籲金管會善盡主管機關職責，本於對消費者做最有利解釋的精神，約束保險公司不應胡來，督促保險公司遵循保險精神，落實理賠規範，要求保險公司核保後不可以任何理由退保，且只要拿到隔離單，保險公司都必須依照合約理賠，另外，保險局與公會應該要設立窗口接受後續民眾的申訴，保障民眾權益。

新竹縣議員連郁婷直言，防疫保單這些金融商品在開賣的時候，已經過金管會的審核，現在卻任由保險公司自行解釋保單怎麼理賠，非常不合理，依照《保險法》規定，保險公司發出續保通知書應該視為已生效的要約，不可以任意、片面撤回，金管會應該更積極認定，就算還沒有繳納保費，只要保險公司已發出續保通知的，就應該視保戶繳納保費的意願去決定要不要續約。

連郁婷呼籲，金管會應該負起責任，以有利消費者的方式解釋保險合約，去約束各保險公司，不要再放任保險公司為了虧損而做出有害保戶權益的行為。

基隆市議員陳薇仲批評，行政院長蘇貞昌昨天大動作宣布「無論是否重複投保，已核保就要理賠」、「0+7保戶自選3+4，防疫險也要理賠」，但仍無法有效解決保險公司一拖再拖不核保的現況，呼籲金管會與保險局應說明清楚，在蘇揆所做的宣示背後，如何具體要求保險公司誠信履約，以確保保戶權益，真正終止防疫保單之亂。

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