行政院明通過礦業法修法　刪霸王條款、徵地需經原住民同意

▲亞泥花蓮廠空拍圖。（圖／亞泥提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院19日院會將通過《礦業法》修法，趕在立法院休會前送審議，兌現修法承諾。根據政院版草案，將刪除俗稱「霸王條款」的第31條「主管機關依法駁回礦業權展限申請案之補償規定」，同時為了加強環境保護，也要求礦業權者一次性辦理環境影響評估，若未辦理、未通過或未依審查結論辦理者，最重將廢止礦業用地。

礦業法修法緣起，來自亞泥公司新城山礦區鄰近玻士岸部落，因涉及土地返還計畫、地質安全等爭議，近4年來抗爭不斷。由於地方居民意見不一，各界有呼籲政府推動礦業法修法的呼聲。

針對礦業法修正草案之要點，為避免過於傾向採礦業者，此次修法刪除俗稱的「霸王條款」規定，刪除第31條的「主管機關依法駁回礦業權展限申請案的補償規定」，並刪除礦業權者提存地價、租金或補償後，得先行使用土地的規定。

其次，為強化環境保護，未來將強制要求環評法施行前，未曾辦理環評且對環境影響的礦場業者進行一次性環評，若在修法完成後一定時間內，未辦理、未通過或未依審查結論辦理者，最重將廢止礦業用地，並增訂環境維護計畫及礦場關閉計畫。

第三，針對礦場位於原住民族土地或部落及其周邊一定範圍內的公有土地，在新申請礦業用地時，要求礦業權者依原住民族基本法相關規定，辦理諮商同意。原住民採取礦物資源，則無須取得礦業權。

另外，礦業法修正草案亦明訂新增回饋機制，將提撥礦產權利金之一部分，作為回饋經費來源，回饋受礦業開發影響的當地居民，並將回饋機制法制化。