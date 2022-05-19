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快訊／本土生確診總數首破11萬！單日+8567　全台2228所園校停課

▲▼寒假結束開學在即，台北市環保局針對轄內公私立高中職、國中小學及公立幼兒園共291所學校進行環境消毒，維護師生健康安全。（圖／記者湯興漢攝）

▲今天本土新增8567例確診，圖為之前校園清消 畫面。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情持續蔓延，校園也不例外，根據教育部今（19日）傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，校園暴增8570人確診，除3人境外生，其餘8567人都是本土學生，本土生累計確診總數首度超過11萬人，其中光是國小學生就有近4萬人確診；另因疫情關係，全台22縣市、2228所園校停課，較昨天增加93所園校。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數來到11萬6337人，較昨天新增8570例，其中本土累計11萬5758例確診，境外生累計576例，而本土生新增8567例確診，連續4天都增加超過8千例，包括大專校院新增1424例、高中1422例、國中1072例、小學生2955例、幼兒園1694例，國小連續6天單日新增超過2千例，國中也罕見單日增加超過1千例；境外生今天則新增3例。

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▲▼本土生今天單日新增8489例，確診總數首破11萬。（圖／教育部提供）

▲本土學生今天單日新增8567例，確診總數首破11萬。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市、2228所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天增加93所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有360所園校採「全校」暫停實體課程，包括含幼兒園129所、國小97校、國中 27校、高級中等學校25校、大專校院82校；另有1868所園校採「部分班級」暫停實體課程，包括幼兒園655所、國小 786校、國中221校、高級中等學校 171校、大專校院35校。

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