教育部增訂「黃郁婷條款」　損害國家形象或榮譽最重取消國手資格

▲教育部增訂「黃郁婷條款」，選手損害國家形象或榮譽最重取消國手資格 。（圖／翻攝黃郁婷Instagram）

記者許敏溶／台北報導

台灣競速滑冰選手黃郁婷在北京冬奧穿中國隊服引發爭議，教育部日前在網站公告，將修正「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」部分條文草案，其中草案條文列出，針對國家代表隊選手言行有損及團體形象或國家榮譽，情節重大者將取消代表隊選手資格，且減少補助金額或停止補助1年至5年，被視為「黃郁婷條款」。

黃郁婷在北京冬奧穿中國隊服引發爭議，當時行政院下令要求教育部、體育署將針對黃郁婷不當言行進行調查，體育署在3月初宣布，即日起停止補助黃郁婷未來2年的專案培訓與參賽經費，而教育部也著手修改相關辦法，前天在網站上公告草案內容。

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▲教育部增訂「黃郁婷條款」，選手損害國家形象或榮譽最重取消國手資格 。（圖／中華奧會）

教育部指出，本案為使國家代表隊的選拔、培訓及參賽制度化及相關權責單位及人員有所遵循，以符社會大眾對國家代表隊教練及選手紀律管理期待，且國際賽會舉辦在即，有其急迫性，所以預告期為7日。

根據教育部公告修正內容，在「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」的條文修正草案，目前草案中第15條文提及，選手於培訓或參賽期間，若有情節重大違規事項，取消其代表隊選手資格，並報教育部備查，除原先就有的四項規定外，草案增列「其他不當言行，損害國家代表隊形象或國家榮譽」，被視為就是針對黃郁婷的條款。

至於其他違規項目，則包括「未依選手培訓參賽實施計畫參加國家代表隊培訓及參賽；違規使用禁藥，損及團體形象或國家；不聽從教練指導或有破壞國家代表隊團體和諧；變賣或使用公共器材設備，涉有營私圖利行為；草案增訂違規事項五、其他不當言行，損害國家代表隊形象或國家榮譽。」等。

此外，該草案第15條之1也新增規定，教練或選手在培訓或參賽期間，發生上述違規情況者，教育部得依違規事項情節輕重，對該教練或選手經費需求，酌減補助金額或停止補助1年至5年。

